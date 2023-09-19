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Хавбек Кривбасса: Нужно набирать максимум очков, чтобы попасть в зону еврокубков
Кривбасс после 7-го тура взобрался на 3-е месте в турнирной таблице
instagram.com/fckryvbas
Полузащитник "Кривбасса" Клим Приходько рассказал о
– Клим, команда победила и продолжает набирать очки. Как тебе сегодня матч?
– Очень счастлив, что мы победили. Наша команда набрала ход и выигрывает, поэтому надо не останавливаться, а продолжать набирать максимум очков, чтобы занять в итоге как можно выше место в таблице, которое позволит выступить в следующем году в еврокубках.
Мы больше стремились к этой победе, чем "Верес". "Кривбасс" больше атаковал, создавал моменты, а соперник играл на удержание ничьей. Поэтому в итоге мы и достигли своего.
– Ты вышел на замену во втором тайме. Какую задачу ставили перед тобой тренеры?
– Сказали искать больше пространства между линиями и отдавать разрезные передачи. Трудно входить в подобные матчи? Ну как сказать, не очень; уже привык, уже есть определенный опыт. Каждый второй матч в УПЛ проходит в подобном ключе, поэтому все нормально.
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