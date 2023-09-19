Вероятно, уйдет к Шаблию. Супряга сменит агентскую компанию

Форвард " Динамо " Владислав Cупряга сменит агентскую компанию.

По информации Sport.ua, игрок решил не продлевать контракт с агентской компанией GG11, которая оформляла его аренду в "Сампдорию" в 2022 году. Отмечается, что у игрока и его агентов разные взгляды на дальнейшее развитие карьеры.

Также источник сообщает, что с большой долей вероятности интересы Супряги будет представлять компания ProStar Вадима Шаблия.

Отметим, что GG11 – крупная итальянская компания. Ее клиентами являются наставник "Милана" Стефано Пиоли, вратарь сборной Италии и "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио. В Украине компания представляет интересы Никиты Бурды, Александра Назаренко и Даниила Сикана.