Рассвет Зари в Бельгии. Как луганчане обогатились благодаря Жупиле Про-лиге

"Заря имеет скромный опыт соперничества с представителями Жупиле Про-лиги". Зато приятный — в квалификации Лиги Европы 2014/15 подопечные Юрия Вернидуба уверенно разобрались с "Шарлеруа" (5:0 по итогам обеих встреч).

Не будем думать, как луганчане выступят против "Гента" (пусть все выяснится непосредственно на поле), но выделим другой, не менее интересный аспект. Если разобраться, то наш клуб все-таки установил связь с бельгийцами, благодаря которой в перспективе неплохо пополнил бюджет. Да-да, говорим о трансферах.

Сергей Емельянович

Позиция : опорный полузащитник

Количество матчей/голов/передач : 5/-/—

Статистика говорит, что Сергей Емельянович сыграл за "Зарю" лишь 5 поединков, после чего в 1994-м перебрался в Бельгию (что интересно, таким образом, стал первым украинцем в тамошнем чемпионате).

"Шарлеруа", "Вестерло", "Вербрудеринг Гэл", "Тюбиз", "Ронсе", "Льеж", "Лувьерваз" – география путешествий Емельяновича большая. За плечами уроженца Кадиевки пребывание в элите в течение семи сезонов, дебют в Кубке УЕФА 2001/02, актуальность в низших дивизионах до 2010-го и работа детским тренером. Пусть Сергей и не нашел популярности в глазах наших болельщиков, но на чужбине задержался не зря.

Руслан Малиновский

Позиция : атакующий полузащитник

Количество матчей/голов/передач : 59/13/8

Понятно, что "Заря" не продала Малиновского – все сливки впоследствии собрал "Шахтер". Но давайте честно – именно "черно-белые" вывели полузащитника на высокий уровень и сделали этим отличную рекламу. В составе "горняков" Руслан не провел ни одной минуты, в "Севастополе" познакомился с профессиональным футболом и вовсю раскрылся как раз среди луганцев.

Особый плюс – яркий перформанс на международной арене. Малиновский дублем "порадовал" "Фейеноорд", столько же отправил "Шарлеруа" – бешеной пушкой распечатал ворота "зебр" и затем удвоил счет. В ответном матче на "Славутич-Арене" украинец также был вездесущим — снова занес в актив гол и продемонстрировал, что готов для следующего карьерного шага.

Так и случилось — зимой 2016-го Руслан перебрался в “Генк”, где в него поверили, даже несмотря на страшную травму крестообразных связок. Дальнейшую историю вы знаете — "смурфы" выложили на стол 2 миллиона евро и со временем окупили дивиденды в виде трансфера в "Аталанту".

На первый взгляд, "Заря" осталась ни с чем. Послушаем Вернидуба: “Ни в коем случае не оскорбляю “Шахтер”, но скажу – где были бы такие футболисты, как Никита Шевченко, Малышев, Малиновский, Будковский, Караваев, Петряк? Они как раз в "Заре" стали теми, кем есть. Мы, значит, воспитали Малиновского, а "Шахтер" его продал "Генку" за 3 миллиона евро. Для нас выгода есть?”.

Есть. Коллектив еще раз доказал, что умеет работать с молодежью и в будущем вел дела самостоятельно. По всей вероятности, без кейса Малиновского не произошел бы переход Андрея Лунина в мадридский "Реалу".

Эммануэль Деннис

Позиция : центрфорвард

Количество матчей/голов/передач : 26/6/1

Эммануэль Деннис вынырнул бог знает откуда и изрядно поразил Юрия Вернидуба. Нигериец, привезенный за копейки и со смехотворной зарплатой в 20 тысяч гривен, максимально быстро интегрировался в систему "черно-белых". Это не пустые слова – уже в дебютном матче центрфорвард огорчил мячом донецкий "Олимпик".

Всего Бонавентуре отметился шестью точными выстрелами, и может показаться, что это маловато. Точно нет — восемнадцатилетний юноша проделал огромный объем работы и дважды забил "Динамо" и "Шахтеру".

Вот что рассказал Юрий Николаевич: “Деннис Бонавентуре был своеобразным парнем. Темнокожие игроки всегда с непростым характером. Но он был классным футболистом. Если найти подход, то оно того стоит. У Денниса первые полгода была зарплата в 20 тысяч гривен. Когда он отыграл шесть месяцев, я лично попросил у руководства поднять ее хотя бы вдвое. Так что ему сделали 40 тысяч. Чтобы не обидеть — парень обошелся "Заре", как за тарелку борща, а луганчане выручили на нем, как на золотых приисках".

И это действительно так — по завершении сезона 2016/17 Бонавентуре откликнулся на предложение "Брюгге", в результате чего обогатил "Зарю" на 1,4 млн. евро. Солидная сумма, учитывая, что африканец до сих пор входит в пятерку самых дорогих продаж в истории команды и занимает почетное четвертое место (наряду с Юри Кастилью, Назарием Русином, Александром Караваевым и Андреем Луниным).

Что касается бельгийцев, то Деннис и там себя полностью оправдал. 116 поединков, 29 голов, два из которых деморализовали Тибо Куртуа в Лиге чемпионов, плюс, 13 результативных передач — получилось очень хорошее продвижение.

Неудивительно, что в дальнейшем "черно-синие" довольно выгодно заработали – сначала отдали Эммануэля в аренду "Кельну" (1,2 млн. евро), а затем отправили в "Вотфорд" еще за 4 млн. евро. Благодаря этим пертурбациям "Заря" получила дополнительные 20 тысяч евро – по крайней мере, так сообщили наши СМИ.

Богдан Михайличенко

Позиция : левая защитник

Количество матчей/голов/передач : 63/3/4

"Заря" регулярно арендовала не только "горняков", но и динамовцев — все зависело от того, с какой стороны дул ветер в тот или иной момент. Богдан Михайличенко присоединился в 2018-м и без всякой раскачки забетонировал за собой левый фланг обороны. Был заметен серьезный прогресс – фулбек здорово зарекомендовал себя в еврокубках и УПЛ, где особенно "насолил"" бело-синим".

Так, в августе 2019-го луганчане зафиксировали красивую победу 2:1 – Михайличенко наведался на НСК "Олимпийский", на 5 минуте ворвался в штрафную, движением "убрал" Дениса Попова и отличился элегантным взятием ворот. В середине второго тайма состоялся еще один гол с его участием — защитник осуществил навесную передачу на Хомченовского, Дмитрий насмешливо разобрался с Томашем Кендзерой и почти в упор расстрелял Дениса Бойко.

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Все эти события Богдан пережил в новом статусе – месяцем ранее согласовал полноценный контракт, поскольку стал частью соглашения в контексте перехода Александра Караваева. А еще через год отправился в "Андерлехт" за 500 тысяч евро – такова оказалась клаусула, активированная "пурпурно-белыми". Надо сказать, что сумма скромноватая, но здесь нужно поблагодарить агентов, сумевших протолкнуть соответствующие условия. "Заря", и так обремененная финансовыми трудностями, согласилась — учитывая, что игрок рисковал уйти бесплатно, выбор понятен.

Вот только союз "Бельгия и Михайличенко" оставил после себя спорное послевкусие – 51 матч, вояж к донецкому "Шахтеру" и, в конце концов, трансфер в ряды загребского "Динамо".

Егор Назарина

Позиция : центральный полузащитник

Количество матчей/голов/передач : 59/3/5

К сожалению, Егор Назарина не адаптировался к бельгийским реалиям и не закрепился в "Антверпене", куда его в 2018-м устроил Ивица Пирич. 1197 минут – это все, чем порадовал центрхав, прежде чем поехать во львовские "Карпаты" на правах аренды, а затем заключить долгосрочный договор с "Зарей".

Доподлинно неизвестно, сколько заплатили луганчане, однако точно выжали из Назарины максимум возможного — полузащитник, находясь еще во Львове, подтвердил наличие класса, а под руководством Виктора Скрипника вообще раскрылся под новым углом. Немаленький опыт в еврокубках, результативные действия, оформленные против "Александрии", "Днепра-1" и "Ворсклы", капитанская повязка, доверенная на старте розыгрыша 2022/23 – все это подняло авторитет Егора в глазах более престижных клубов.

800 тысяч евро – именно столько "Шахтер" отдал за услуги Назарины. Парень не слишком высоко котировался Игорем Йовичевичем, но пока неплохо выступает под руководством уже знакомого Патрика ван Леувена – забил "Колосу" (2:0) и "Оболони" (1:0).

Будут ли еще трансферы в бельгийском или каком-нибудь другом направлении? Все зависит, какими мазками напишется еврокубковая картина – надеемся, Валерий Кривенцов знает, что делать.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine