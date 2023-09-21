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Монзуль рассудит Зарю и Днепр-1 и другие судейские назначения на матчи 8-го тура УПЛ

Премьер-лига
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ВАР будет на семи матчах тура

Монзуль рассудит Зарю и Днепр-1 и другие судейские назначения на матчи 8-го тура УПЛ

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Комитеты УАФ назначил судей на матчи 8-го тура УПЛ сезона 2023/2024.

8 тур

22.09.2023

"Оболонь" – "Верес". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 17.00. Арбитр – Омельченко А.В. (Славянск), арбитр ВАР – Шурман Д.Л. (Киевская обл.).

"Александрия" – "Черноморец". Александрия. Стадион "Ника". 19.00. Арбитр – Коваленко А.А. (Полтава), арбитр ВАР – Пасхал И.Ю. (Херсон).

23.09.2023

ЛНЗ – "Динамо". Черкассы. Центральный стадион. 13.00 Арбитр – Панчишин Д.И. (Харьков), арбитр ВАР – Бондаренко Д.Е. (Одесса).

"Полесье" – "Минай". Житомир. Центральный стадион. 15.00. Арбитр – Евтухов Д.Ю. (Днепр), арбитр ВАР – Балакин М.А. (Киевская обл.).

"Ворскла" – "Кривбасс". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 17.00. Арбитр – Деревинский А.А. (Хмельницкий).

"Рух" – "Шахтер". Львов. Стадион "Арена Львов". 19.00. Арбитр – Романов В.М. (Днепр), арбитр ВАА – Козик Я.В. (Мукачево).

24.09.2023

"Заря" – "Днепр-1". Львов. Стадион "Украина". 15.00. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), арбитр ВАР – Романюк А.М. (Ивано-Франковск).

"Металлист 1925" – "Колос". Киев. Стадион "Левый берег". 17.00. Арбитр – Райда М.М. (Закарпатская обл.), арбитр ВАР – Козыряцкий М.С. (Запорожье)

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
21.09.2023 в 18:23
Мои прогнозы: Оболонь-Верес. Судьи на стороне оболони.Иначе,зачем судья ВАРа из киевской области? Наверное случайность....Олександрия -Черноморец Судьи на стороне Олександрии....ЛНЗ-Динамо? Тут и вопросов не возникает!...Полисся- Минай...Это мало кого интересует...Ворскла-Кривбас .и исподтишка потакают Кривбасу....Рух-Шахтар Вы, вероятно, будете смеяться,если я напишу,что судьи будут на стороне Шахтаря И правильно!!!!
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