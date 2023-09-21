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Монзуль рассудит Зарю и Днепр-1 и другие судейские назначения на матчи 8-го тура УПЛ
ВАР будет на семи матчах тура
Фото: пресс-служба УАФ
Комитеты УАФ назначил судей на матчи 8-го тура
8 тур
22.09.2023
"Оболонь" – "Верес". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 17.00. Арбитр – Омельченко А.В. (Славянск), арбитр ВАР – Шурман Д.Л. (Киевская обл.).
"Александрия" – "Черноморец". Александрия. Стадион "Ника". 19.00. Арбитр – Коваленко А.А. (Полтава), арбитр ВАР – Пасхал И.Ю. (Херсон).
23.09.2023
ЛНЗ – "Динамо". Черкассы. Центральный стадион. 13.00 Арбитр – Панчишин Д.И. (Харьков), арбитр ВАР – Бондаренко Д.Е. (Одесса).
"Полесье" – "Минай". Житомир. Центральный стадион. 15.00. Арбитр – Евтухов Д.Ю. (Днепр), арбитр ВАР – Балакин М.А. (Киевская обл.).
"Ворскла" – "Кривбасс". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 17.00. Арбитр – Деревинский А.А. (Хмельницкий).
"Рух" – "Шахтер". Львов. Стадион "Арена Львов". 19.00. Арбитр – Романов В.М. (Днепр), арбитр ВАА – Козик Я.В. (Мукачево).
24.09.2023
"Заря" – "Днепр-1". Львов. Стадион "Украина". 15.00. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), арбитр ВАР – Романюк А.М. (Ивано-Франковск).
"Металлист 1925" – "Колос". Киев. Стадион "Левый берег". 17.00. Арбитр – Райда М.М. (Закарпатская обл.), арбитр ВАР – Козыряцкий М.С. (Запорожье)
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