Монзуль рассудит Зарю и Днепр-1 и другие судейские назначения на матчи 8-го тура УПЛ

Мои прогнозы: Оболонь-Верес. Судьи на стороне оболони.Иначе,зачем судья ВАРа из киевской области? Наверное случайность....Олександрия -Черноморец Судьи на стороне Олександрии....ЛНЗ-Динамо? Тут и вопросов не возникает!...Полисся- Минай...Это мало кого интересует...Ворскла-Кривбас .и исподтишка потакают Кривбасу....Рух-Шахтар Вы, вероятно, будете смеяться,если я напишу,что судьи будут на стороне Шахтаря И правильно!!!!