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Защитник Зари: Тренеры меняются, ведущие игроки покидают команду. Трудно нам будет

Премьер-лига
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Богдан Бутко рассказал о нынешнем состоянии луганской команды

Защитник Зари: Тренеры меняются, ведущие игроки покидают команду. Трудно нам будет

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Защитник "Зари" Богдан Бутко рассказал о не самом удачном старте команды в нынешнем сезоне.

– "Заря" сейчас переживает не самый лучший период. Как ты относишься к происходящему?

– Пока я не узнаю свою команду "Зарю". Мы сейчас демонстрируем не наш футбол, если честно.

– В чем ты не узнаешь команду?

– В игровом плане. По сравнению с прошлым годом – это совсем другая "Заря". И впереди, и сзади, и при переходе от обороны к атаке. Тренеры меняются, ведущие игроки покидают команду. Трудно нам будет.

– Можно ли сказать, что уход Патрика ван Леувена стал ключевым в том, что команда сейчас забуксовала?

– Я бы так не сказал. Хотя Патрик в нашем успехе в прошлом сезоне большую роль сыграл. Конечно, командная игра была, и подбор футболистов был. Считаю, что бронзовый успех "Зари" – 50 процентов заслуга ван Леувена.

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– Потеря кого из игроков наиболее болезненна?

– Бражка, Булецы – игроки середины поля. Как ни крути, а в любой команде если нет среднего звена, то нет и игры.

– Согласитесь, Герреро в прошлом сезоне играл ярче.

– По-моему, он пока никак не может найти свою игру. Конечно, Герреро был зависим от всех этих передач, которые загружали ему партнеры (и ушедшие из команды). Сейчас той постоянной игры в атаку у нас мало. Ну а панамец сам себе не может ее организовать.

– В чем "Заря" должна добавить?

– Прежде всего, в контроле мяча. Пока еще не видно рисунка и целостной игры. Оставляет желать лучшего командная скорость. Очень тяжело нам сейчас дается фаза перехода от обороны к атаке. А в такой ситуации футболистам сложнее проявить себя.

– Обороне "Заре" тоже есть чем упрекнуть: что не матч, то пропущены мячи.

– Это еще одна наша проблема. В отборе мяча сейчас тоже не все хорошо. Главное – пережить это время и двигаться дальше.

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В статье: Богдан Бутко Заря (Луганск)
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