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Надеин: Хотим попробовать пригласить иностранные компании, например Canal+

Премьер-лига
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В следующем году есть все шансы на телепул

Надеин: Хотим попробовать пригласить иностранные компании, например Canal+

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин поделился деталями разговора касательно единого теплепула на встрече представителей УПЛ.

- В принципе у всех есть понимание того, что надо объединяться. Этот год уже будет так, как есть, но в следующем году есть все шансы, чтобы объединиться и провести тендер по поводу единому телепулу. Об этом заявили первые лица клубов.

Мы хотим качественно подготовить конкурс и попробовать пригласить иностранные компании, например "Canal+", который занимается трансляциями в Польше, возможно, и украинские компании.

- То есть Суркис и Геллер не против такого решения?

- Да, на следующий год они готовы. Мы нормально обсудили все моменты, - сказал Надеин.

Canal+ - частный французский полууниверсальный телевизионный канал с абонентской платой, основные направления которого кино и спорт.

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В статье: Верес (Ровно) телепул Иван Надеин
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