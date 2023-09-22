Надеин: Хотим попробовать пригласить иностранные компании, например Canal+

Президент "Вереса" Иван Надеин поделился деталями разговора касательно единого теплепула на встрече представителей УПЛ.

- В принципе у всех есть понимание того, что надо объединяться. Этот год уже будет так, как есть, но в следующем году есть все шансы, чтобы объединиться и провести тендер по поводу единому телепулу. Об этом заявили первые лица клубов.

Мы хотим качественно подготовить конкурс и попробовать пригласить иностранные компании, например "Canal+", который занимается трансляциями в Польше, возможно, и украинские компании.

- То есть Суркис и Геллер не против такого решения?

- Да, на следующий год они готовы. Мы нормально обсудили все моменты, - сказал Надеин.

Canal+ - частный французский полууниверсальный телевизионный канал с абонентской платой, основные направления которого кино и спорт.