Смирный: Черноморец сейчас на подъеме, поэтому ожидаем тяжелой встречи

Полузащитник "Александрии" Евгений Смирный поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ против "Черноморца", который состоится сегодня, 22 сентября в 19:00.

- Евгений, как проходит подготовка к матчу против "Черноморца"? Насколько сложную игру для своей команды прогнозируешь в пятницу?

- Готовимся к игре в штатном режиме. "Черноморец" сейчас на подъеме, это хорошо организованная команда, поэтому ожидаем тяжелой встречи. Мы ждем тяжелого матча.

- У "Черноморца" достаточно сильные легионеры. Против кого из них будет играть тяжелее всего?

- Я бы не выделял кого-то из игроков, у них достаточно сильный командный механизм, все игроки дополняют друг друга.

- Насколько повлияло судейское решение в конце матча против "Миная" на ваш настрой?

- Это нас не касается, пусть с этим разбираются компетентные органы в УАФ. Наша задача - играть от первой до последней минуты, а не комментировать решения арбитров.

- Как бы ты оценил сейчас физические кондиции команды после матча с "Минаем"?

- Мы успели восстановиться, массажисты хорошо поработали, как и тренеры по физической подготовке. Поэтому с этим проблем нет.

- Ты в "Александрии" недавно. Насколько ты успел адаптироваться к требованиям тренерского штаба и новых партнеров?

- В принципе, многих игроков я уже знал, да и с тренерами был знаком. Требования тренеров для меня не стали чем-то новым, поэтому и адаптация прошла хорошо.

- Сформулировал ли ты для себя персональную задачу на текущий сезон?

- Нет, я думаю о команде, самое главное, чтобы она побеждала. Если команда будет иметь хорошие результаты, то и игроки будут иметь персональный успех, - сказал Смирный.