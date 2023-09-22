Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Смирный: Черноморец сейчас на подъеме, поэтому ожидаем тяжелой встречи
"Александрия" сыграет с одесситами уже сегодня
Фото: УПЛ
Полузащитник "Александрии" Евгений Смирный поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ против "Черноморца", который состоится сегодня, 22 сентября в 19:00.
- Евгений, как проходит подготовка к матчу против "Черноморца"? Насколько сложную игру для своей команды прогнозируешь в пятницу?
- Готовимся к игре в штатном режиме. "Черноморец" сейчас на подъеме, это хорошо организованная команда, поэтому ожидаем тяжелой встречи. Мы ждем тяжелого матча.
- У "Черноморца" достаточно сильные легионеры. Против кого из них будет играть тяжелее всего?
- Я бы не выделял кого-то из игроков, у них достаточно сильный командный механизм, все игроки дополняют друг друга.
- Насколько повлияло судейское решение в конце матча против "Миная" на ваш настрой?
- Это нас не касается, пусть с этим разбираются компетентные органы в УАФ. Наша задача - играть от первой до последней минуты, а не комментировать решения арбитров.
- Как бы ты оценил сейчас физические кондиции команды после матча с "Минаем"?
- Мы успели восстановиться, массажисты хорошо поработали, как и тренеры по физической подготовке. Поэтому с этим проблем нет.
- Ты в "Александрии" недавно. Насколько ты успел адаптироваться к требованиям тренерского штаба и новых партнеров?
- В принципе, многих игроков я уже знал, да и с тренерами был знаком. Требования тренеров для меня не стали чем-то новым, поэтому и адаптация прошла хорошо.
- Сформулировал ли ты для себя персональную задачу на текущий сезон?
- Нет, я думаю о команде, самое главное, чтобы она побеждала. Если команда будет иметь хорошие результаты, то и игроки будут иметь персональный успех, - сказал Смирный.
Популярное сейчас
- Роналдо – 47 лет: хорошо ли вы помните карьеру Феномена? Квиз от UA-Футбол
- Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в Реале
- Турнирная таблица ЛК. Заря делит второе место, Маккаби Тель-Авив в лидерах
- Шахтер - лидер, Кривбасс второй, третья победа Динамо. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО