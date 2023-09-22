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Смирный: Черноморец сейчас на подъеме, поэтому ожидаем тяжелой встречи

Премьер-лига
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"Александрия" сыграет с одесситами уже сегодня

Смирный: Черноморец сейчас на подъеме, поэтому ожидаем тяжелой встречи

Фото: УПЛ

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Евгений Смирный поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ против "Черноморца", который состоится сегодня, 22 сентября в 19:00.

- Евгений, как проходит подготовка к матчу против "Черноморца"? Насколько сложную игру для своей команды прогнозируешь в пятницу?

- Готовимся к игре в штатном режиме. "Черноморец" сейчас на подъеме, это хорошо организованная команда, поэтому ожидаем тяжелой встречи. Мы ждем тяжелого матча.

- У "Черноморца" достаточно сильные легионеры. Против кого из них будет играть тяжелее всего?

- Я бы не выделял кого-то из игроков, у них достаточно сильный командный механизм, все игроки дополняют друг друга.

- Насколько повлияло судейское решение в конце матча против "Миная" на ваш настрой?

- Это нас не касается, пусть с этим разбираются компетентные органы в УАФ. Наша задача - играть от первой до последней минуты, а не комментировать решения арбитров.

- Как бы ты оценил сейчас физические кондиции команды после матча с "Минаем"?

- Мы успели восстановиться, массажисты хорошо поработали, как и тренеры по физической подготовке. Поэтому с этим проблем нет.

- Ты в "Александрии" недавно. Насколько ты успел адаптироваться к требованиям тренерского штаба и новых партнеров?

- В принципе, многих игроков я уже знал, да и с тренерами был знаком. Требования тренеров для меня не стали чем-то новым, поэтому и адаптация прошла хорошо.

- Сформулировал ли ты для себя персональную задачу на текущий сезон?

- Нет, я думаю о команде, самое главное, чтобы она побеждала. Если команда будет иметь хорошие результаты, то и игроки будут иметь персональный успех, - сказал Смирный.

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия Евгений Смирный
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Источник:
УПЛ

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