"Мяч коснулся моей руки, но я решил доиграть эпизод", - форвард ЛНЗ рассказал о своем голе Руху

Нападающий ЛНЗ Максим Прядун прокомментировал победу над львовским "Рухом" (2:1) в матче 7-го тура УПЛ и рассказал о своем голе, который вызвал много споров на предмет возможного нарушения правил со стороны болельщиков.

– Насколько тяжелым получился последний матч чемпионата против "Руха"?

– "Рух" еще не проигрывал до встречи с нами. Мы разобрали соперника и готовились к ним очень серьезно. Мы очень хотели победить. Поэтому было трудно, но мы справились. К счастью, их гол нас не надломил, мы собрались и достигли результата. Это был день города Черкасс, поэтому мы очень хотели победить.

– Нельзя не спросить об эпизоде с твоим голом, который судейские эксперты оценили по-разному. Ты можешь описать его так, как видел своими глазами?

– Я принял решение обыгрывать соперника, обыграл его. Между нами произошел стык ногами. Я не знаю, наступил ли я ему на ногу, ведь я сам почувствовал удар по пятке. Я мог бы тоже упасть. И интересно как VAR оценил бы этот эпизод, возможно, назначили бы пенальти. Я продолжил движение и когда я упал, мяч почти остановился, но коснулся моей руки. Я решил доигрывать эпизод до конца. И когда уже пацаны прибежали праздновать, я им сказал, что было касание мяча к руке, поэтому могут не засчитать.