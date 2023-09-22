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"Мяч коснулся моей руки, но я решил доиграть эпизод", - форвард ЛНЗ рассказал о своем голе Руху
Максим Прядун рассказал, как он забивал гол Руху
fc-lnz.com
Нападающий
– Насколько тяжелым получился последний матч чемпионата против "Руха"?
– "Рух" еще не проигрывал до встречи с нами. Мы разобрали соперника и готовились к ним очень серьезно. Мы очень хотели победить. Поэтому было трудно, но мы справились. К счастью, их гол нас не надломил, мы собрались и достигли результата. Это был день города Черкасс, поэтому мы очень хотели победить.
– Нельзя не спросить об эпизоде с твоим голом, который судейские эксперты оценили по-разному. Ты можешь описать его так, как видел своими глазами?
– Я принял решение обыгрывать соперника, обыграл его. Между нами произошел стык ногами. Я не знаю, наступил ли я ему на ногу, ведь я сам почувствовал удар по пятке. Я мог бы тоже упасть. И интересно как VAR оценил бы этот эпизод, возможно, назначили бы пенальти. Я продолжил движение и когда я упал, мяч почти остановился, но коснулся моей руки. Я решил доигрывать эпизод до конца. И когда уже пацаны прибежали праздновать, я им сказал, что было касание мяча к руке, поэтому могут не засчитать.
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