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Хавбек ЛНЗ: В матче с Динамо хочется проявить себя по максимуму

Премьер-лига
(1 голосов)

Иван Тищенко - о грядущем матче с Динамо

Хавбек ЛНЗ: В матче с Динамо хочется проявить себя по максимуму

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Хавбек ЛНЗ Иван Тищенко поделился ожиданиями от матча 8-го тура Украинской Премьер-лиги с "Динамо", который состоится в субботу, 23 сентября.

– "Динамо" впервые в Черкассах. Ты, воспитанник местного футбола, завтра можешь сыграть с киевской командой. Чувствуешь ли ты ответственность?

– Да, чувствую ответственность перед матчем, ведь это один из грандов украинского футбола. Хочется проявить себя по максимуму.

– Какой настрой у команды сейчас?

– Боевой. Выиграли предыдущую игру, потому с хорошим настроением готовимся.

– В чем сила сегодняшнего "Динамо"?

– Это слаженная команда, которая хорошо атакует и хорошо обороняется. Во всех звеньях очень качественные игроки.

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В статье: Динамо (Киев) Иван Тищенко ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
FC LNZ

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