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Хавбек ЛНЗ: В матче с Динамо хочется проявить себя по максимуму
Иван Тищенко - о грядущем матче с Динамо
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Хавбек
– "Динамо" впервые в Черкассах. Ты, воспитанник местного футбола, завтра можешь сыграть с киевской командой. Чувствуешь ли ты ответственность?
– Да, чувствую ответственность перед матчем, ведь это один из грандов украинского футбола. Хочется проявить себя по максимуму.
– Какой настрой у команды сейчас?
– Боевой. Выиграли предыдущую игру, потому с хорошим настроением готовимся.
– В чем сила сегодняшнего "Динамо"?
– Это слаженная команда, которая хорошо атакует и хорошо обороняется. Во всех звеньях очень качественные игроки.
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