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5-е удаление Шахтера с начала сезона. На этот раз - Ракицкий

Премьер-лига
(1 голосов)

Прямая красная в матче против Руха

5-е удаление Шахтера с начала сезона. На этот раз - Ракицкий

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Новина українською

Ярослав Ракицкий получил прямую красную карточку за фол против Квасницы в матче против "Руха". Защитник двумя ногами заплел ногу игрока соперника, после чего был удален с поля на 21-й минуте.

"Горняки" остались в меньшинстве, но до этого смогли открыть счет в свою пользу.

Для донецкой команды это уже 5-е удаление в УПЛ с начала сезона. Для Ярослава - 8-е в Премьер-лиге. Рекорд чемпионата - 9 удалений, обладателем которого является Сергей Симинин.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Илья Квасница
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 19:56
ракитос выбил мяч, а йуховец даже не подумал, что нужно перепрыгивать! л0ховство, а не судейство
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