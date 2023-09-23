5-е удаление Шахтера с начала сезона. На этот раз - Ракицкий

Ярослав Ракицкий получил прямую красную карточку за фол против Квасницы в матче против "Руха". Защитник двумя ногами заплел ногу игрока соперника, после чего был удален с поля на 21-й минуте.

"Горняки" остались в меньшинстве, но до этого смогли открыть счет в свою пользу.

Для донецкой команды это уже 5-е удаление в УПЛ с начала сезона. Для Ярослава - 8-е в Премьер-лиге. Рекорд чемпионата - 9 удалений, обладателем которого является Сергей Симинин.