Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
5-е удаление Шахтера с начала сезона. На этот раз - Ракицкий
Прямая красная в матче против Руха
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Ярослав Ракицкий получил прямую красную карточку за фол против Квасницы в матче против "Руха". Защитник двумя ногами заплел ногу игрока соперника, после чего был удален с поля на 21-й минуте.
"Горняки" остались в меньшинстве, но до этого смогли открыть счет в свою пользу.
Для донецкой команды это уже 5-е удаление в УПЛ с начала сезона. Для Ярослава - 8-е в Премьер-лиге. Рекорд чемпионата - 9 удалений, обладателем которого является Сергей Симинин.
Популярное сейчас
- Бражко дальним ударом забил эффектный дебютный гол за Динамо
- России снова насчитали очки в Таблицу коэффициентов. Украине нужно шесть побед и ничью, чтобы перекрыть этот коэффициент
- Месси рассказал, за какой клуб хочет поиграть в будущем
- Селезнев о состоянии Милевского: Я ему звоню и говорю: "Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое"
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО