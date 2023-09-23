Ризнык: Мы не проиграли, это уже хорошо

Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык прокомментировал ничью с львовским "Рухом" в рамках 8-го тура УПЛ.

- Первые эмоции после сегодняшнего поединка?

- Ну, какие эмоции могут быть после ничейного матча... Больше плохие эмоции, потому что не выиграли, но и не проиграли вдесятером. С 20-й минуты было очень сложно. Поэтому эмоции не очень положительные.

- Ты пропустил мяч, сразу когда начался дождь. Возможно, это повлияло, или не видел удара?

- Нет, я все видел, просто очень удачно пробил. Мяч лег на ногу, по траектории классно попал. Забил мяч, что можно сказать.

- Как повлияло удаление Ракицкого в целом на команду и на игру в обороне?

- Не знаю, играли ли вы в футбол 10 на 11. Очень тяжело, конечно. Но ребята молодцы. Мы не проиграли, это уже хорошо.

- Как настраивались на этот матч после поражения от "Порту"?

- Восстановиться за такое время очень трудно. Но наш персонал, все работники клуба приобщались к этому процессу, чтобы как можно лучше восстановиться к матчу. Но я считаю, что за такой срок на 100% восстановиться невозможно.