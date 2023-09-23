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Ризнык: Мы не проиграли, это уже хорошо
Голкипер "горняков" о ничьей с львовянами
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык прокомментировал
- Первые эмоции после сегодняшнего поединка?
- Ну, какие эмоции могут быть после ничейного матча... Больше плохие эмоции, потому что не выиграли, но и не проиграли вдесятером. С 20-й минуты было очень сложно. Поэтому эмоции не очень положительные.
- Ты пропустил мяч, сразу когда начался дождь. Возможно, это повлияло, или не видел удара?
- Нет, я все видел, просто очень удачно пробил. Мяч лег на ногу, по траектории классно попал. Забил мяч, что можно сказать.
- Как повлияло удаление Ракицкого в целом на команду и на игру в обороне?
- Не знаю, играли ли вы в футбол 10 на 11. Очень тяжело, конечно. Но ребята молодцы. Мы не проиграли, это уже хорошо.
- Как настраивались на этот матч после поражения от "Порту"?
- Восстановиться за такое время очень трудно. Но наш персонал, все работники клуба приобщались к этому процессу, чтобы как можно лучше восстановиться к матчу. Но я считаю, что за такой срок на 100% восстановиться невозможно.
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