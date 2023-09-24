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Йовичевич: Шахтер – это лучшая команда в Восточной Европе

Премьер-лига
(1 голосов)

15 лет стабильно на высоком уровне

Йовичевич: Шахтер – это лучшая команда в Восточной Европе

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Новина українською

Бывший главный тренер “Шахтера” Игор Йовичевич поделился воспоминаниями от своего периода работы в Украине.

“Прошлый сезон был особенно трудным. Но я почувствовал себя гражданином Украины, общаясь с украинцами почти 20 лет. Я полюбил украинцев, когда играл за "Карпаты" в 2003 году.

Нужно проявлять характер в трудные времена, в трудности, а не только когда все вокруг улыбаются, когда вокруг свет. Когда ты нужен людям в Украине, ты должен думать, быть ответственным. Поэтому я принял предложение "Шахтера".

Кроме того, это большая команда в Европе. Последние 14 или 15 лет они регулярно выступают в Лиге чемпионов. Пожалуй, это самая лучшая команда в Восточной Европе.

Для меня было честью принять их предложение, потому что ко мне "Шахтер" тренировали Роберто Де Дзерби, Луиш Каштру, Паулу Фонсека. Это отличные тренеры. Для меня было вызовом соответствовать уровню "Шахтера". Прошлый год был ошеломляющим, историческим”, - сказал Йовичевич.

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В прошлом сезоне "горняки" под руководством хорвата заняли третье место в Лиге чемпионов, после чего дошли до 1/8 финала Лиги Европы. Также "Шахтер" победил в чемпионате Украины.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
365scores.com

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.09.2023 в 13:40
То є так. І українську вивчив!
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