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Скучные игры разума. Заря - Днепр-1 0:1

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Днепр-1 в скучном матче обыграл Зарю

Скучные игры разума. Заря - Днепр-1 0:1

scdnipro1.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Для начала простейший ребус.

Кто в прошлом сезоне боролся за Лигу чемпионов, а в нынешнем провалил старт и находится в зоне вылета? Кто уже на старте сезона сменил тренеров, но пока что это не принесло результатов? Кто с яркой вывеской, но никак не может прийти в себя и набрать форму? После игры каких команд остаётся больше вопрос, чем ответов?

Правильно! Это "Заря" и "Днепр-1", которые встречались между собой в рамках 8-го тура УПЛ.

Обе команды никак не могут прийти в себя на старте сезона. Днепрян принял Юрий Максимов, однако в прошлом туре команда хотьи перешла на схему в три центрбека, но снова не показала ничего вразумительного в матче с "Колосом" (1:1).

Кривенцов сделал в старте только одно изменение по сравнению с успешным матчем с "Гентом" - вместо Кирюханцева вышел Алефиренко, но при этом поменял схему на три центрбека с Джорданом, Болем и Вантухом.

А вот Максимов все-таки решил сыграть в два центрбека, коими стали Сарапий и Сваток. Кравец и Пурита расположились н флангах обороны. Когут ожидаемо снова стал центрфорвардом.

Впрочем, несмотря на все эти тактические изыски, игра получилось не самой впечатляющей, вязкой, как поле стадиона "Украина" во Львове.

"Днепр-1", после того как команды привыкли к обстановке, завладел некоторым территориальным преимуществом, правда без особой выгоды. Команды много возились в центре поля, время от времени фолили, Монзуль свистела и эти свистки хоть как-то разгоняли в целом сонную обстановку.

И все-таки на 24-й минуте гости смогли провести действительно классную атаку, которая, к тому же стала голевой. Бабенко идеально вырезал в зону на левый фланг на Рубчинского, тот вовремя скинул чуть назад под удар Когуту, который и расстрелял ворота с малой дистанции.

Интересно, что после пропущенного гола у луганчан особых подвижек в игре не наметилось. Лишь в концовке первого тайма хозяева организовали пару подходов, однако Вантуху не хватило роста замкнуть классный навес от Герреро, а Антюх после обрезки Когута в центре поля и быстрой контры дал во внешнюю сторону сетки.

Второй тайм Кривенцов начал без замен, но зато перестроил схему на два центральных защитника, отрядив лишнего игрока ближе к атаке. Впрочем, такие стратегические задумки луганчанам не очень помогли.

Игра по-прежнему оставалась вязкой и медленной, "Днепр-1" успешно сдерживал не самые опасные попытки луганчан на дальних подступах, и наблюдая за всем этим заплакало даже небо – во Львове над стадионом "Украина" начался дождь.

Вспомнить у номинальных хозяев толковых обострений за весть тайм практически невозможно.

На последние 15 минут вышел Данченко, который восстановился после перенесенного еще зимой инфаркта и был даже активен на свое фланге, но все это было не то. Попытка навала в самой концовке матча также ничего случайного в пользу "Зари" не принесла.

"Днепр-1" докатал откровенно скучный матч до итоговой победы. Первой при Максимове.

Конечно, это тот случай, когда винить команды за игру, в которой во главу стола ставится результат сложно, но все же, хотелось бы… Хотелось бы, чтобы после просмотра матчей УПЛ не возникало чувство щемящей тоски и желания переключить на другой канал.

8-й тур УПЛ, сезон 2023/24

24 сентября, Львов, стадион " Украина"

Судья: Екатерина Монзуль (Харьков)

"Заря" (Луганск) – "Днепр-1" (Днепр) 0:1

Голы: Когут (24)

Предупреждения: Вантух - Кравец, Бабенко, Сарапий

"Заря": Турбаевский, Джордан, Боль (Данченко, 76), Вантух, Снурницын, Мишнев (Чурко, 76), Яцик, Нагнойный, Антюх (Волошин, 76), Алефиренко, Герреро

"Днепр-1": Волынец, Кравец, Сарапий, Сваток, Пурита (Гаджиев, 78), Рубчинский (Мирошниченко, 78), Бабенко, Леднев, Пихаленок (Витиньо, 68), Гуцуляк, Когут (Пасич, 58)

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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Серпень (Voznesensk)
24.09.2023 в 17:19
З початком! Юрій Максимову вдалося за короткий термін налагодити захист. Він казав, що буде говорити з гравцями про захист. Це йому в плюс. Не ламає футболістів під себе, як деякі. Надійний захист - основа команди. Нам не заб'ють - ми не програєм! Але в цілому - сумбур. В нападі - тільки помітні якісь наміри. Півзахист - гра на свої ворота, втрата темпу, не знають схеми розвитку гри. Фізика дуже слабка, швидко здихають. На фоні вчорашньої шаленої гри Жирони - сумно... Ну, так часу не було, щось більше зробити... Але, немає сумніву - Юрій Вільович видасть з цією командою максимум можливого. А там - зимовий тренувальний період, можна доукомплектуватись, вирішити з нападом, планувати комбінаційну гру. Максимов - чесна людина, він того ж вимагає від гравців - чесно, з максимальною віддачею виконувати свою роботу. Жодного разу в його кар'єрі не було можливості працювати з гарним фінансуванням, на перспективу. Завжди була "ліквідація аварій". Дай Бог, щоб зараз була реальна перспектива.
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ukatan (Харьковская обл.)
24.09.2023 в 17:15
Игра была равна...
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0
Killermeister (Дніпро)
24.09.2023 в 16:57
Хоть так, но +3
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+3
0

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