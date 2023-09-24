Кривенцов: Разрабатывали 2-3 варианта, как можно действовать против Днепра-1

Тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от "Днепра-1" в рамках 8-го тура УПЛ.

"Мы понимали, что у соперника также новый тренер и они находятся в поискам оптимальной схемы и игры. Разрабатывали 2-3 варианта, как можно действовать против них. Надо было перестраиваться и реагировать. К сожалению, этого не произошло. Хотя были подсказки в течение первого тайма по поводу нашего расположения. Должны были перемещаться по другому. Потратили в первом тайме очень много усилий, двигаясь без мяча. Это из-за нашей невнимательности.

В перерыве, на тактической доске объяснили что мы будем делать и как играть. Во втором тайме рисунок игры изменился кардинально. Команда заиграли в другой футбол. Трудно было пройти насыщенную оборону "Днепра-1", который защищался практически всем составом. Хорошо вышли на поле запасные игроки. Очень рад за Олега Данченко , который после сложной ситуации вернулся.

Не скажу, что на результат повлияла дорога. Тяжелый матч был против "Гента", но дело в другом - в невнимательности, в неверных перестроениях и в большом количестве ошибок в простых ситуациях", - рассказал Кривенцов.