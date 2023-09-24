Кривенцов: Разрабатывали 2-3 варианта, как можно действовать против Днепра-1

"Мы понимали, что у соперника также новый тренер и они находятся в поискам оптимальной схемы и игры. Разрабатывали 2-3 варианта, как можно действовать против них. Надо было перестраиваться и реагировать. К сожалению, этого не произошло. Хотя были подсказки в течение первого тайма по поводу нашего расположения. Должны были перемещаться по другому. Потратили в первом тайме очень много усилий, двигаясь без мяча. Это из-за нашей невнимательности.
В перерыве, на тактической доске объяснили что мы будем делать и как играть. Во втором тайме рисунок игры изменился кардинально. Команда заиграли в другой футбол. Трудно было пройти насыщенную оборону "Днепра-1", который защищался практически всем составом. Хорошо вышли на поле запасные игроки. Очень рад за Олега Данченко, который после сложной ситуации вернулся.
Не скажу, что на результат повлияла дорога. Тяжелый матч был против "Гента", но дело в другом - в невнимательности, в неверных перестроениях и в большом количестве ошибок в простых ситуациях", - рассказал Кривенцов.