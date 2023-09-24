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После инфаркта. Данченко впервые сыграл с декабря 2022-го года

Премьер-лига
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Большая личная победа Олега

После инфаркта. Данченко впервые сыграл с декабря 2022-го года

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Заря" проиграла "Днепру-1" - со счетом 0:1.

Во втором тайме в составе луганской команды на поле появился Олег Данченко. На 77-й минуте встречи он заменил Дениса Антюха и получил от Дмитрия Мишнева капитанскую повязку.

Это первое появление 29-летнего защитника в официальных поединках с 1-го декабря 2022-го года. Напомним, на зимних сборах на тренировке у Данченко случился инфаркт. У игрока "Зари" трижды останавливалось сердце.

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В статье: Заря (Луганск) Олег Данченко СК Днепр-1
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