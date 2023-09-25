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Защитнику Колосу диагностировали сотрясение мозга и перелом кости лицевого черепа

Премьер-лига
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Он, скорее всего, не поможет команде в первом круге

Защитнику Колосу диагностировали сотрясение мозга и перелом кости лицевого черепа

Фото: ФК Колос

Новина українською

Защитник "Колоса" Андрей Цуриков в конце первого тайма в матче против "Металлиста 1925" (0:0) получил очень тяжелую травму после столкновения головой с защитником харьковчан.

Как сообщает пресс-служба ковалевского клуба, ему диагностировано сотрясение головного мозга и перелом кости лицевого черепа, что требует оперативного лечения. Операция должна состояться на этой неделе в ближайшие дни.

Скорее всего, в первом круге текущего сезоне Андрей уже не поможет "Колосу" на футбольном поле.

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В статье: Андрей Цуриков Колос (Ковалевка)
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