Защитнику Колосу диагностировали сотрясение мозга и перелом кости лицевого черепа

Защитник "Колоса" Андрей Цуриков в конце первого тайма в матче против "Металлиста 1925" (0:0) получил очень тяжелую травму после столкновения головой с защитником харьковчан.

Как сообщает пресс-служба ковалевского клуба, ему диагностировано сотрясение головного мозга и перелом кости лицевого черепа, что требует оперативного лечения. Операция должна состояться на этой неделе в ближайшие дни.

Скорее всего, в первом круге текущего сезоне Андрей уже не поможет "Колосу" на футбольном поле.