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Капитан Металлист 1925: Удовольствия от игры не получили ни Колос, ни мы
Да и болельщики тоже
koloskovalivka.com
Капитан "
- Закономерна ли ничья в противостоянии с клубом из Ковалевки?
– Думаю да. "Колос" – неудобный соперник для нас. Тактически они не дают нам играть. Да и себе тоже. Был матч за результат. Вероятно, удовольствия от игры не получили ни они, ни мы. Да и болельщикам поединок не понравился, я думаю.
– Было огромное количество столкновений. С чем это связано?
– Мало было футбола, а больше – борьбы. Мы знали, что так будет и к этому готовились. Хочется эту игру забыть и двигаться дальше.
– Неделю назад вам было легче в противостоянии с "Зарей"…
– "Заря" играет в футбол сама и дает играть в футбол сопернику. С ними было приятно играть. Возможно, мы сегодня тоже не лучшую игру провели. Есть над чем задуматься и над чем работать. Мы заметили, что когда против нас так играют тактически, у нас все нарушается. Мы сделаем выводы.
– В то же время у вас продолжается пятиматчевая беспроигрышная серия. Это плюс команде?
– Бесспорно. Я ребятам в раздевалке сказал, что одно очко в этой встрече – это хорошо. Нужно порадоваться и одному набранному баллу, ведь игра была непростая. Курочка по зернышку. Для нас этот поединок в зачет.
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