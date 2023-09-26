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Верес из-за травм потерял двух полузащитников
Дахновский и Близнчиенко пока что вне игры у ровенчан
Фото: НК Верес
Сегодня, 26 сентября в поединке 1/8 финала Кубка Украины "
Вне заявки команды остались травмированные полузащитники Виталий Дахновский и Андрей Близниченко.
По информации Sport.ua, У Дахновского достаточная серьезная травма ключицы. В лучшем случае он вернется в строй только после октябрьской паузы на матчи сборных.
А вот Близниченко может еще успеть сыграть поединок 10-го тура с "Днепром-1", который состоится 7 октября.
Напомним, что "Верес" после 8 туров занимает 14 место в таблице УПЛ, имея пять очков в активе.
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