Верес из-за травм потерял двух полузащитников

Сегодня, 26 сентября в поединке 1/8 финала Кубка Украины " Верес " принимал "Шахтер".

Вне заявки команды остались травмированные полузащитники Виталий Дахновский и Андрей Близниченко.

По информации Sport.ua, У Дахновского достаточная серьезная травма ключицы. В лучшем случае он вернется в строй только после октябрьской паузы на матчи сборных.

А вот Близниченко может еще успеть сыграть поединок 10-го тура с "Днепром-1", который состоится 7 октября.

Напомним, что "Верес" после 8 туров занимает 14 место в таблице УПЛ, имея пять очков в активе.