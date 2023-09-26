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Верес из-за травм потерял двух полузащитников

Премьер-лига
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Дахновский и Близнчиенко пока что вне игры у ровенчан

Верес из-за травм потерял двух полузащитников

Фото: НК Верес

Новина українською

Сегодня, 26 сентября в поединке 1/8 финала Кубка Украины "Верес" принимал "Шахтер".

Вне заявки команды остались травмированные полузащитники Виталий Дахновский и Андрей Близниченко.

По информации Sport.ua, У Дахновского достаточная серьезная травма ключицы. В лучшем случае он вернется в строй только после октябрьской паузы на матчи сборных.

А вот Близниченко может еще успеть сыграть поединок 10-го тура с "Днепром-1", который состоится 7 октября.

Напомним, что "Верес" после 8 туров занимает 14 место в таблице УПЛ, имея пять очков в активе.

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В статье: Верес (Ровно) Андрей Близниченко Виталий Дахновский
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Источник:
sport.ua

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