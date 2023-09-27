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Директор Металлиста 1925: Выход Вереса из телепула – преждевременное решение
Харьковский клуб будет принимать дальнейшие решения после окончания первого круга
Исполнительный директор "
– Было ли уже голосование по монетизации трансляций Украинской премьер-лиги? Какое решение было принято?
– Нет, конкретики еще не было. Мы собираем сейчас предложения от наших партнеров. Первым сделала предложение компания MEGOGO, оно сейчас на рассмотрении клубов.
– Как вообще относитесь к выходу "Вереса" из истории с телепулом?
– Мне кажется, это преждевременное решение. Немножко нужно было подождать. По-моему, какие-то решения и выводы мы можем делать только после первого круга, когда мы уже все увидим, для чего это было, за счет чего это было, и перспективы наши можем оценить только по периодам. А именно мы думаем, что первый круг будет показателем.
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