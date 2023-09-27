Директор Металлиста 1925: Выход Вереса из телепула – преждевременное решение

Исполнительный директор " Металлиста 1925 " Андрей Неделин отреагировал на решение "Вереса" выйти из телепула клубов УПЛ, матчи которых транслируются на MEGOGO.

– Было ли уже голосование по монетизации трансляций Украинской премьер-лиги? Какое решение было принято?

– Нет, конкретики еще не было. Мы собираем сейчас предложения от наших партнеров. Первым сделала предложение компания MEGOGO, оно сейчас на рассмотрении клубов.

– Как вообще относитесь к выходу "Вереса" из истории с телепулом?

– Мне кажется, это преждевременное решение. Немножко нужно было подождать. По-моему, какие-то решения и выводы мы можем делать только после первого круга, когда мы уже все увидим, для чего это было, за счет чего это было, и перспективы наши можем оценить только по периодам. А именно мы думаем, что первый круг будет показателем.