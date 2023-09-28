Пономарев: Я думаю, что наших арбитров VAR запутал еще больше

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев выразил свое мнение по поводу системы VAR.

- Ван Леувен сказал, что матч сломало смешное удаление Ракицкого. Что вы можете ему ответить?

- Если бы не было ВАРа, то никто бы Ракицкого в этом моменте не удалил. Но на повторе было четко видно, что если бы Квасница вовремя не убрал ногу, то могла быть очень серьезная травма. Поэтому удаление однозначно справедливое. Также я считаю, что Пастух забил чистый гол, никакого офсайда там не было, но ВАР промолчал. Мне интересно, как они определили положение вне игры.

Скажу честно, я не сторонник ВАРа. С системой видеоповторов футбол теряет свою идентичность и зрелищность из-за постоянных остановок. Раньше футбол был более жестким и ярким, а сейчас боишься каждого свистка арбитра, когда он бежит к ВАРу. Были неоднозначные моменты в матче "Руха" с "ЛНЗ", когда соперник наступил на ногу нашему игроку и в матче "Оболони" с "Полесьем", но арбитры принимали непонятные решения после просмотра ВАР.

- Сейчас, даже с ВАРом, очень часто критикуют судейство, тот же Вернидуб, Григорчук, Ротань. Вы, как бывший арбитр, как можете оценить судейство в УПЛ?

- Я думаю, что наших арбитров ВАР запутал еще больше. В судействе всегда были, есть и будут спорные моменты. Раньше рефери пропускали человеческие ошибки, а теперь система ВАР их еще больше запутывает.

Раньше на некоторые моменты не обращали внимания, а сейчас иногда доходит до смешного: непонятные пенальти и удаления. Поэтому я против ВАРа. Можно только использовать эту систему, чтобы определять, пересек ли мяч линию ворот, этого будет вполне достаточно, - считаю Пономарев.