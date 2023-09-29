Бондаренко: Мои красные карточки не означают, что я стал агрессивным футболистом

Хавбек " Шахтера " Артем Бондаренко, который на старте сезона уже успел получить две красные карточки, уверяет, что сделал работу над ошибками.

"Надеюсь, дальше таких глупых красных карточек не будет. Так сложились обстоятельства, это не, что я пошел на поле с кем-то драться. Свои ошибки я усвоил, дважды наступил на ногу.

Это не значит, что я стал агрессивным футболистом. А с ВАР сейчас играть... На повторах выглядит это не так, как в динамике. Значительно страшнее, чем в жизни", – сказал Бондаренко.