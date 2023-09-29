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Бондаренко: Мои красные карточки не означают, что я стал агрессивным футболистом
Хавбек говорит, что сделал работу над ошибками
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Хавбек "
"Надеюсь, дальше таких глупых красных карточек не будет. Так сложились обстоятельства, это не, что я пошел на поле с кем-то драться. Свои ошибки я усвоил, дважды наступил на ногу.
Это не значит, что я стал агрессивным футболистом. А с ВАР сейчас играть... На повторах выглядит это не так, как в динамике. Значительно страшнее, чем в жизни", – сказал Бондаренко.
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