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Капитан Оболони пропустит матч с Минаем - он продолжает восстанавливаться после травмы

Премьер-лига
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Олег Слободян вернется в строй во время международной паузы

Капитан Оболони пропустит матч с Минаем - он продолжает восстанавливаться после травмы

Новина українською

Капитан "Оболони" Олег Слободян продолжает восстанавливаться после травмы и точно не сыграет в матче 9-го тура УПЛ против "Миная", сообщает Sport.ua.

Хавбек начнет тренироваться в общей группе лишь во время октябрьской паузы на международные матчи сборных.

Все остальные игроки команды в обойме и мотивированы дать бой "Минаю". Добавляет уверенности футболистам "Оболони" и вчерашняя победа в кубковом противостоянии над "Динамо".

Напомним, что Слободян провел в текущем сезоне 6 матчей без результативных действий.

"Оболонь" же на данный момент занимает в чемпионате УПЛ 13-е место с 6 очками.

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В статье: Оболонь (Киев) Олег Слободян
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Источник:
sport.ua

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