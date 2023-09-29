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Капитан Оболони пропустит матч с Минаем - он продолжает восстанавливаться после травмы
Олег Слободян вернется в строй во время международной паузы
Капитан "Оболони"
Хавбек начнет тренироваться в общей группе лишь во время октябрьской паузы на международные матчи сборных.
Все остальные игроки команды в обойме и мотивированы дать бой "Минаю". Добавляет уверенности футболистам "Оболони" и вчерашняя победа в кубковом противостоянии над "Динамо".
Напомним, что Слободян провел в текущем сезоне 6 матчей без результативных действий.
"Оболонь" же на данный момент занимает в чемпионате УПЛ 13-е место с 6 очками.
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