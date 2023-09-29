Капитан Оболони пропустит матч с Минаем - он продолжает восстанавливаться после травмы

Капитан "Оболони" Олег Слободян продолжает восстанавливаться после травмы и точно не сыграет в матче 9-го тура УПЛ против "Миная", сообщает Sport.ua.

Хавбек начнет тренироваться в общей группе лишь во время октябрьской паузы на международные матчи сборных.

Все остальные игроки команды в обойме и мотивированы дать бой "Минаю". Добавляет уверенности футболистам "Оболони" и вчерашняя победа в кубковом противостоянии над "Динамо".

Напомним, что Слободян провел в текущем сезоне 6 матчей без результативных действий.

"Оболонь" же на данный момент занимает в чемпионате УПЛ 13-е место с 6 очками.