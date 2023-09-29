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Врач Полесья назвал предварительный диагноз травмы Назаренко
Защитник еще проходит обследование и терапию
Фото: ФК Полісся
В пресс-службе "Полесья" рассказали о степени тяжести травмы защитника команды Александра Назаренко.
"Мы общались с врачом команды Вадимом Поповым вчера. Он говорит: "Еще сутки даже не прошли от травмы, дайте немного времени".
Предварительная информация это прямая цитата от него: "Это повреждение коленного сустава"
У него сейчас продолжаются обследование и терапия, больше подробностей сможем сказать позже. Еще в день матча он вернулся на базу на костылях и ночь провел не в больнице", – сообщила пресс-служба клуба в комментарии для Tribuna.com.
Напомним, что Назаренко травмировался в матче 1/8 финала Кубка Украины против Днепра-1 (1:1, пенальти 5:4).
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