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Три травмы и дисквалификация. У Ворсклы проблемы в обороне перед Шахтером

Премьер-лига
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Трое травмированных и один игрок дисквалифицирован

Три травмы и дисквалификация. У Ворсклы проблемы в обороне перед Шахтером

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

После победы в кубковом матче над "Металлистом 1925" (3:0) полтавская "Ворскла" на выходных в рамках УПЛ сыграет с "Шахтером".

После матча с харьковчанами полтавчане не стали возвращаться домой, а переночевав в столице сразу отправились во Львов, где и состоится игра.

Отмечается, что в расположении "Ворсклы" нет травмированных Владимира Чеснакова, Лукаса и Фелипе. Не сможет помочь и дисквалифицированный Сантана.

Поэтому, руководителю Виктору Скрипнику, прежде всего, придется хорошо подумать кому доверить место в центре защиты при отсутствии Чеснакова и Сантаны.

Напомним, что поединок "Шахтер" - "Ворскла" состоится 30 сентября и начнется в 17:00.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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