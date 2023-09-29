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Три травмы и дисквалификация. У Ворсклы проблемы в обороне перед Шахтером
Трое травмированных и один игрок дисквалифицирован
Фото: ФК Ворскла
После победы в кубковом матче над "Металлистом 1925" (3:0) полтавская "
После матча с харьковчанами полтавчане не стали возвращаться домой, а переночевав в столице сразу отправились во Львов, где и состоится игра.
Отмечается, что в расположении "Ворсклы" нет травмированных Владимира Чеснакова, Лукаса и Фелипе. Не сможет помочь и дисквалифицированный Сантана.
Поэтому, руководителю Виктору Скрипнику, прежде всего, придется хорошо подумать кому доверить место в центре защиты при отсутствии Чеснакова и Сантаны.
Напомним, что поединок "Шахтер" - "Ворскла" состоится 30 сентября и начнется в 17:00.
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