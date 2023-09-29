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Кривбасс выходит из "пула Megogo" и будет показывать свои матчи на YouTube
Трансляции будут бесплатными. По крайней мере, пока что
instagram.com/fckryvbas
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Отмечается, что трансляции будет бесплатными.
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"ФК "Кривбасс" принял решение, начиная с 9-го тура УПЛ, транслировать свои домашние игры на клубном YouTube-канале. Матчи будут в открытом доступе для всех болельщиков и будут транслироваться исключительно на платформе.
ФК "Кривбасс" не выходит из пула и дальше вместе с другими клубами продолжает работать в рамках рабочих групп по созданию УПЛ ТВ. Единственные принятые стандарты остаются неизменными, наш медиа-отдел будет только улучшать и совершенствовать конечную картинку, которую получают футбольные болельщики. Мы уверены, что уже зимой во время перерыва в чемпионате, все клубы смогут объединить весь полученный опыт для большого шага вперед для создания независимого и самостоятельного продукта – УПЛ ТВ", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что ранее свои кубковые матчи на YouTube показывали "Верес" и "Черноморец", но по платной подписке с ценой 35 гривен.
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