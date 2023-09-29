Кривбасс выходит из "пула Megogo" и будет показывать свои матчи на YouTube

" Кривбасс " выходит из пула Megogo и будет транслировать свои матчи на Youtube. Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

Отмечается, что трансляции будет бесплатными.

"ФК "Кривбасс" принял решение, начиная с 9-го тура УПЛ, транслировать свои домашние игры на клубном YouTube-канале. Матчи будут в открытом доступе для всех болельщиков и будут транслироваться исключительно на платформе.

ФК "Кривбасс" не выходит из пула и дальше вместе с другими клубами продолжает работать в рамках рабочих групп по созданию УПЛ ТВ. Единственные принятые стандарты остаются неизменными, наш медиа-отдел будет только улучшать и совершенствовать конечную картинку, которую получают футбольные болельщики. Мы уверены, что уже зимой во время перерыва в чемпионате, все клубы смогут объединить весь полученный опыт для большого шага вперед для создания независимого и самостоятельного продукта – УПЛ ТВ", - говорится в заявлении клуба.