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Кривбасс выходит из "пула Megogo" и будет показывать свои матчи на YouTube

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Трансляции будут бесплатными. По крайней мере, пока что

Кривбасс выходит из "пула Megogo" и будет показывать свои матчи на YouTube

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

"Кривбасс" выходит из пула Megogo и будет транслировать свои матчи на Youtube. Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

Отмечается, что трансляции будет бесплатными.

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"ФК "Кривбасс" принял решение, начиная с 9-го тура УПЛ, транслировать свои домашние игры на клубном YouTube-канале. Матчи будут в открытом доступе для всех болельщиков и будут транслироваться исключительно на платформе.

ФК "Кривбасс" не выходит из пула и дальше вместе с другими клубами продолжает работать в рамках рабочих групп по созданию УПЛ ТВ. Единственные принятые стандарты остаются неизменными, наш медиа-отдел будет только улучшать и совершенствовать конечную картинку, которую получают футбольные болельщики. Мы уверены, что уже зимой во время перерыва в чемпионате, все клубы смогут объединить весь полученный опыт для большого шага вперед для создания независимого и самостоятельного продукта – УПЛ ТВ", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что ранее свои кубковые матчи на YouTube показывали "Верес" и "Черноморец", но по платной подписке с ценой 35 гривен.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) телепул
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Источник:
instagram.com/fckryvbas

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
29.09.2023 в 19:29
))))
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