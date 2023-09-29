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Гагарин: Верес, который пошел в платные трансляции, уже нам показал и еще покажет плюсы и минусы этой системы

Премьер-лига
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Кривбасс продолжит прорабатывать варианты с трансляциями своих матчей

Гагарин: Верес, который пошел в платные трансляции, уже нам показал и еще покажет плюсы и минусы этой системы

instagram.com/artem_gagarin_

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал решение криворожской команды транслировать свои домашние матчи УПЛ на клубном ютуб-канале.

Читайте также"Кривбасс" выходит из пула Megogo и будет транслировать свои матчи на Youtube. Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

– О чем конкретно идет речь, когда в заявлении указывается, что клуб не выходит из пула и продолжает находиться в пределах рабочей группы? То есть клубы, несмотря на то, что находятся на разных платформах, продолжают работать над объединением?

– Конечно, у нас есть цель сделать конкурентоспособный продукт, единый и независимый. Продукт, который сможет приносить прибыль. Так это работает во всем мире.

– Если все же после зимней паузы клубам не удастся объединиться, рассматривает ли "Кривбасс" какие-нибудь альтернативные варианты? Например, присоединение к УПЛ ТБ "Руха" или платные трансляции на YouTube?

– Смотрите, и "Кривбасс", и "Рух", и другие рассматривают вариант с объединением. Поэтому о чем сейчас говорить… И вообще, не нужно делить на какие-то лагеря, кто-то с кем-то, кто-то за что-то, кто-то лучше, кто-то хуже. Мы все получаем сейчас опыт. Полезный опыт.

"Верес", который пошел в платные трансляции, уже нам показал и еще покажет плюсы и минусы этой системы. Если бы они не пошли, если бы не хватило этой смелости, может быть, так и дальше думали, что эта история может приносить хорошие прибыли. Пока все не так хорошо, как думалось.

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Пока мы видим некоторые недостатки этой системы со стороны, просто как пользователь, который подключается и платит деньги за это. Но ровенчане обязательно поделятся с нами своим опытом. Видим, у "Руха" свой подход – они транслируются и на YouTube, и на "Суспільному". Мы сейчас идем чисто в YouTube.

Почему мы написали, что это впервые? Возможно, я ошибаюсь и какие-то случаи чистой трансляции УПЛ в YouTube были, хотя я такого не помню, но именно эксклюзивно только в YouTube – в нынешней ситуации мы одни будем такие.

– Значит, прорабатываются разные варианты.

– Что вы имеете в виду, что прорабатываются варианты? Ну, прорабатываются варианты объединения. Потому что без этого ничего не будет.

– Просто в информационной плоскости, даже судя по реакции болельщиков, выглядит так, будто, наоборот, все очень разграничиваются по разным местам.

– Мы намеренно сделали акцент на том, что мы остаемся, что будем работать и прилагать усилия. Мы – один из активных клубов в этой истории. Активно отстаиваем свою позицию и не будем мириться с некоторыми происходящими вещами. И мы всегда об этом говорим, это помогает что-то менять или приходить к какому-нибудь конструктивному решению.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) телепул Артем Гагарин
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Источник:
Трибуна

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