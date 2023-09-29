Худшего удалось избежать. Полесье назвало примерные сроки восстановления Назаренко

" Полесье " огласило примерные сроки восстановления хавбека команды Александра Назаренко, который получил травму в матче 1/8 финала Кубка Украины с "Днепром-1" (1:1, 5:4 пен.).

После обследования и комплекса медицинских процедур стало понятно, что к счастью, Александр избежал травмы крестообразных связок.

Окончательный диагноз – перелом кости коленного сустава. По прогнозам врачей, игроку может потребоваться от 2 месяцев на лечение.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек сыграл за "Полесье" 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.