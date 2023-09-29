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Худшего удалось избежать. Полесье назвало примерные сроки восстановления Назаренко

Премьер-лига
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Хавбек выбыл на срок от двух месяцев

Худшего удалось избежать. Полесье назвало примерные сроки восстановления Назаренко

polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" огласило примерные сроки восстановления хавбека команды Александра Назаренко, который получил травму в матче 1/8 финала Кубка Украины с "Днепром-1" (1:1, 5:4 пен.).

После обследования и комплекса медицинских процедур стало понятно, что к счастью, Александр избежал травмы крестообразных связок.

Окончательный диагноз – перелом кости коленного сустава. По прогнозам врачей, игроку может потребоваться от 2 месяцев на лечение.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек сыграл за "Полесье" 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Полесье (Житомир) Александр Назаренко
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Источник:
ФК Полісся

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