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Худшего удалось избежать. Полесье назвало примерные сроки восстановления Назаренко
Хавбек выбыл на срок от двух месяцев
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После обследования и комплекса медицинских процедур стало понятно, что к счастью, Александр избежал травмы крестообразных связок.
Окончательный диагноз – перелом кости коленного сустава. По прогнозам врачей, игроку может потребоваться от 2 месяцев на лечение.
Напомним, что в текущем сезоне хавбек сыграл за "Полесье" 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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