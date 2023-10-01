Ахметов был недоволен поражением от Ворсклы, однако ван Леувен остался на должности - Источник

Вчера в рамках 9-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл полтавской "Ворскле" - со счетом 1:2. После матча в СМИ появились слухи, что "горняки" могут уволить Патрика ван Леувена с должности главного тренера.

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Однако на данный момент есть информация, что клуб не планирует прекращать сотрудничество с нидерландским специалистом. Об этом сообщает ведущий Youtube-канала "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.