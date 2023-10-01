Ахметов был недоволен поражением от Ворсклы, однако ван Леувен остался на должности - Источник

Вчера в рамках 9-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл полтавской "Ворскле" - со счетом 1:2. После матча в СМИ появились слухи, что "горняки" могут уволить Патрика ван Леувена с должности главного тренера.
Однако на данный момент есть информация, что клуб не планирует прекращать сотрудничество с нидерландским специалистом. Об этом сообщает ведущий Youtube-канала "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
"После матча несколько источников сообщили мне и Максу Гиленко, что Ринат Ахметов выразил недовольство от того, что увидел. У нас были разные источники. Это если мягко сказать. Так что, я думаю, что именно так и было (прим. - это был ответ на вопрос, что у президента "Шахтера" "подгорело"). Он выразил огромные сомнения в перспективах и смысле пребывания Патрика ван Леувена на посту главного тренера "Шахтера".
Мы дали информацию, что судьба ван Леувена, наверное, решалась вчера вечером. Никаких изменений не произошло, потому что за 30 минут до начала эфира я позвонил одному из топ-менеджеров "Шахтера". Не буду называть его имя, но это топ-топ-менеджер "Шахтера". И спросил, какая ситуация сейчас.
Я получил ответ, что на сегодня, на данный момент вопрос отставки не стоит. "Шахтер" готовится к матчу с "Антверпеном", - рассказал Михаил Спиваковский.