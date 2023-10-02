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Голодюк: На каждой игре есть ВАР и не ставить такие пенальти – для меня это непонятно
И снова у нас судейский скандал
Фото: ФК Металіст 1925
Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк после
– Мы похвалили ребят в раздевалке за сегодняшнюю игру. Мы горды за них сегодня, так как они играли. Я думаю, что игра нам удавалась. Планы, которые мы ставили к игре, работал. Все испортил один дальний удар. Это также следует отметить мастерство игрока команды-соперника. Единственное, что не понравилось – это реализация моментов, ведь их у нас было достаточно. Жаль, что мы их не реализовали. За команду мы горды. Только стыдно за наш судейский корпус. Это просто позор, что происходит в футболе. Я не знаю, что еще нужно людям, на каждой игре есть ВАР и не ставить такие пенальти – для меня это непонятно. Может быть, у вас другое мнение. Я не знаю.
– Учитывая тот состав, который вы выставляли на матч Кубка Украины, вы больше делали ставку на этот матч?
- Мы просто много сил потратили в предыдущем туре с "Колосом", и видно было по ребятам, что они уже "поднаелись". Если бы мы всю обойму бросили и на Кубок Украины, волновались, что, возможно, будут травмы и решили немного поберечь ребят.
Видео с рукой Гуцуляка:
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