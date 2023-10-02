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Голодюк: На каждой игре есть ВАР и не ставить такие пенальти – для меня это непонятно

Премьер-лига
(1 голосов)

И снова у нас судейский скандал

Голодюк: На каждой игре есть ВАР и не ставить такие пенальти – для меня это непонятно

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк после матча 8-го тура УПЛ против "Днепра-1" (0:1) высказал свое мнение относительно работы системы ВАР.

– Мы похвалили ребят в раздевалке за сегодняшнюю игру. Мы горды за них сегодня, так как они играли. Я думаю, что игра нам удавалась. Планы, которые мы ставили к игре, работал. Все испортил один дальний удар. Это также следует отметить мастерство игрока команды-соперника. Единственное, что не понравилось – это реализация моментов, ведь их у нас было достаточно. Жаль, что мы их не реализовали. За команду мы горды. Только стыдно за наш судейский корпус. Это просто позор, что происходит в футболе. Я не знаю, что еще нужно людям, на каждой игре есть ВАР и не ставить такие пенальти – для меня это непонятно. Может быть, у вас другое мнение. Я не знаю.

– Учитывая тот состав, который вы выставляли на матч Кубка Украины, вы больше делали ставку на этот матч?

- Мы просто много сил потратили в предыдущем туре с "Колосом", и видно было по ребятам, что они уже "поднаелись". Если бы мы всю обойму бросили и на Кубок Украины, волновались, что, возможно, будут травмы и решили немного поберечь ребят.

Видео с рукой Гуцуляка:

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В статье: Олег Голодюк Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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Источник:
Металлист 1925

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