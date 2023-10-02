Цыганык: Торино предлагал за Бражко 5 млн евро, но Суркис уверен, что игрок будет стоить намного дороже

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык подтвердил интерес итальянского "Торино" к хавбеку " Динамо " Влпдимиру Бражко.

"Подтвердили то, что было предложение от "Торино". Сначала это было 5 млн, затем цена немного поднялась из-за возможных бонусов.

Однако президент "Динамо" сказал о том, что со временем этот игрок будет стоить намного больше. И что за те деньги, которые предлагал "Торино", "Динамо" не готово продавать игрока", - сказал Цыганык.