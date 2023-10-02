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Цыганык: Торино предлагал за Бражко 5 млн евро, но Суркис уверен, что игрок будет стоить намного дороже
Недавно хавбек подписал новый контракт с Динамо
Фото: ФК Динамо
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык подтвердил интерес итальянского "Торино" к хавбеку "
"Подтвердили то, что было предложение от "Торино". Сначала это было 5 млн, затем цена немного поднялась из-за возможных бонусов.
Однако президент "Динамо" сказал о том, что со временем этот игрок будет стоить намного больше. И что за те деньги, которые предлагал "Торино", "Динамо" не готово продавать игрока", - сказал Цыганык.
Напомним, что в текущем сезоне 21-летний хавбек провел за киевлян 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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Недавно также футболист подписал
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