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Цыганык: Торино предлагал за Бражко 5 млн евро, но Суркис уверен, что игрок будет стоить намного дороже

Премьер-лига
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(1 голосов)

Недавно хавбек подписал новый контракт с Динамо

Цыганык: Торино предлагал за Бражко 5 млн евро, но Суркис уверен, что игрок будет стоить намного дороже

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык подтвердил интерес итальянского "Торино" к хавбеку "Динамо" Влпдимиру Бражко.

"Подтвердили то, что было предложение от "Торино". Сначала это было 5 млн, затем цена немного поднялась из-за возможных бонусов.

Однако президент "Динамо" сказал о том, что со временем этот игрок будет стоить намного больше. И что за те деньги, которые предлагал "Торино", "Динамо" не готово продавать игрока", - сказал Цыганык.

Напомним, что в текущем сезоне 21-летний хавбек провел за киевлян 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Недавно также футболист подписал новый пятилетний контракт с киевским клубом.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Игорь Цыганык Торино Владимир Бражко
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
03.10.2023 в 00:03
Только в Украине идиотизм подобный...Продают человека которому нет замены Мудрик,Миколенко,Забарвный и т.д.Тоесть продают сильного игрока и играет слабее...Команда после ухода игрока становиться слабее вместо продажи ненужных игроков...Ну кто продает лидеров в футболе?которые на пике!?
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