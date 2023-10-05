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Азаров: Все ребята в Црвене Звезде,поддерживали Украину
Грузинский защитник перешел в Шахтер из сербского клуба
shakhtar.com
Новичок донецкого "
"Все ребята, которые были в команде, поддерживали Украину. Знаю, что Сербия поддерживает Россию, но у меня в команде не было такого, чтобы кто-то тянулся за Россией.
"Црвена Звезда" – один из крупных клубов Сербии. Там я начал играть в Лиге Европы, потому что в Грузии мы никогда не выступали в групповой стадии еврокубков. В моей карьере началась новая эпоха. А уже после этого я стал очень хорошо развивать свою карьеру", - сказал Азаров.
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