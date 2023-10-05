Азаров: Все ребята в Црвене Звезде,поддерживали Украину

Новичок донецкого " Шахтера " Иракли Азаров, который перешел в донецкий клуб из сербской "Црвены Звезды", рассказал о реакции своих бывших партнеров по команде на войну в Украине.

"Все ребята, которые были в команде, поддерживали Украину. Знаю, что Сербия поддерживает Россию, но у меня в команде не было такого, чтобы кто-то тянулся за Россией.

"Црвена Звезда" – один из крупных клубов Сербии. Там я начал играть в Лиге Европы, потому что в Грузии мы никогда не выступали в групповой стадии еврокубков. В моей карьере началась новая эпоха. А уже после этого я стал очень хорошо развивать свою карьеру", - сказал Азаров.