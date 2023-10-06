Шабанов: Динамо нельзя недооценивать

Защитник " Полесья " и экс-игрок "Динамо" Артем Шабанов поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ , в котором житмиряне сыграют с киевлянами.

"Динамо" Киев – это бренд, это команда, которая всегда играет в еврокубках. Это очень хорошая команда. Возможно, сейчас у нее какие-то трудности, в этом году они не вышли на евроарену. Но их нельзя недооценивать, у них очень хорошее нападение. Они, мне кажется, больше всех в чемпионате забили. Поэтому, я думаю, это будет очень хорошее испытание.

По моему мнению, надо быть сконцентрированными, нужно биться друг за друга, полагаться друг на друга и продолжать играть так, как мы играли до этого – компактно. И искать свои возможности. Думаю, у нас возможности будут, у нас есть скоростные игроки впереди. "Динамо" всегда больше контролирует мяч и поэтому, я думаю, будут свободные зоны. Поэтому, думаю, что мы попробуем что-то предложить сопернику", - сказал Шабанов.