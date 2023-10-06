Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будковский: Перед матчем с Динамо сказал ребятам, что забью - слов на ветер не бросаю
Полесье довольно неожиданно обыграло Динамо
instagram.com/fcpolissya
Форвард "Полесья" и автор одного из голов в ворота "Динамо" Филипп Будковский прокомментировал
"Да, мы проигрывали, потом нас стало меньше. Но мы сегодня бились друг за друга, за весь Житомир. Поэтому я думаю, что все получили очень хорошие эмоции - как Житомир, так и все болельщики, так и мы. Я думаю, что это запомнится надолго, войдет в историю. И хочется двигаться дальше. И также писать дальше историю.
Я выходил на замену и ребятам сказал: когда я выхожу против Луческу, то у меня получается забивать. Я сказал: "Я сейчас забью". Вышел – забил. Потому я могу сказать, что слов на ветер не бросаю. Я очень рад, что вышел, забил и мы сегодня победили", - сказал Будковский.
Напомним, что после этого матча "Полесье" ситуативно вышло на 1-е место в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Буяльский: Так, как мы опозорились в матче с Полесьем, то лучше вообще не выходить на поле
- В УПЛ новый лидер. Полесье - Динамо 3:2. Видео голов и обзор матча
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер отрывается от Загреба, Заря добилась прогресса
- Веселая игра, странная игра. Антверпен - Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО