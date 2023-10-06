  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Будковский: Перед матчем с Динамо сказал ребятам, что забью - слов на ветер не бросаю
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будковский: Перед матчем с Динамо сказал ребятам, что забью - слов на ветер не бросаю

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Полесье довольно неожиданно обыграло Динамо

Будковский: Перед матчем с Динамо сказал ребятам, что забью - слов на ветер не бросаю

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

Форвард "Полесья" и автор одного из голов в ворота "Динамо" Филипп Будковский прокомментировал победу над киевлянами (3:2) в матче 10-го тура УПЛ.

"Да, мы проигрывали, потом нас стало меньше. Но мы сегодня бились друг за друга, за весь Житомир. Поэтому я думаю, что все получили очень хорошие эмоции - как Житомир, так и все болельщики, так и мы. Я думаю, что это запомнится надолго, войдет в историю. И хочется двигаться дальше. И также писать дальше историю.

Я выходил на замену и ребятам сказал: когда я выхожу против Луческу, то у меня получается забивать. Я сказал: "Я сейчас забью". Вышел – забил. Потому я могу сказать, что слов на ветер не бросаю. Я очень рад, что вышел, забил и мы сегодня победили", - сказал Будковский.

Напомним, что после этого матча "Полесье" ситуативно вышло на 1-е место в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
УПЛ объявила претендентов на звания лучших игрока и тренера сентября
yellow-arrow
Усик о матче Полесье - Динамо: Хотелось выйти на поле, но пока не могу
yellow-arrow
Джермейн Ленс: Не думаю, что есть такие деньги, из-за которых я мог бы вернуться в Киев
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Филипп Будковский Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Полісся

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Грязный Гаррик (C)
06.10.2023 в 23:22
Пора Филлипа пробывать в сборную.Наш Ибра!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде