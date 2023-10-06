Будковский: Перед матчем с Динамо сказал ребятам, что забью - слов на ветер не бросаю

Форвард "Полесья" и автор одного из голов в ворота "Динамо" Филипп Будковский прокомментировал победу над киевлянами (3:2) в матче 10-го тура УПЛ.

"Да, мы проигрывали, потом нас стало меньше. Но мы сегодня бились друг за друга, за весь Житомир. Поэтому я думаю, что все получили очень хорошие эмоции - как Житомир, так и все болельщики, так и мы. Я думаю, что это запомнится надолго, войдет в историю. И хочется двигаться дальше. И также писать дальше историю.

Я выходил на замену и ребятам сказал: когда я выхожу против Луческу, то у меня получается забивать. Я сказал: "Я сейчас забью". Вышел – забил. Потому я могу сказать, что слов на ветер не бросаю. Я очень рад, что вышел, забил и мы сегодня победили", - сказал Будковский.