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УПЛ. Колос — Ворскла 0:0. Полтавцы согласились на компромисс
Виктор Скрипник едет с Ковалевкой с первой ничьей в этом сезоне
Клуб из Ковалевки выходил на поле с тяжелой душой — семь матчей без побед. Ярослав Вишняк должен был хотя бы как-то зарядить свою команду на получение сверхважных трех очков. Но несколько больше фаворитизма прослеживалось в сторону подопечных Виктора Скрипника (победа над "Шахтером" была довольно мотивационной).
Дебют поединка прошел в тяжелой борьбе. Полтавчане играли очень активно и больше контролировали мяч, но не могли как следует выходить в атаку, поскольку "Колос" выстроил настоящую эшелонированную оборону и прессинговал. Поэтому игра преимущественно провисала в центре поля. Конечно, "Колос" также пытался в атаку, однако был недостаток и у игроков хозяев поля.
В целом игра в первой 45-минутке не была слишком интенсивной из-за кучи борьбы и фолов. "Ворскляне" имели больше ударов в створ (момент Кане), а ковалевцы потеряли шанс открыть счет из-за попадания Безбородько в офсайд. Поэтому каждому тренеру нужно было что-то делать.
Однако суета на поле продолжилась и во втором тайме, зато скорости возросли. Каждая из команд продолжала обмениваться инициативой и искать подходы к воротам друг друга. Однако прострелов и остроты было больше у "Колоса", у которого за эту задачу отвечали центральные и фланговые защитники. Также имел свой шанс Ильин, а Болбат вообще пытался выпросить пенальти у Юрия Иванова. Однако после первых замен от Вишняка гости несколько оживились: Корниенко и Челядин также зашли в гости к воротам Фесюна (хотя и без какого-либо результата).
В последние 15 минут нервы обеих команд достигли предела. Однако хозяева поля начали поджимать полтавчан к собственным воротам, создавать остроту и искать счастье на стандартах. Но где-то не хватило удачи, где-то спас Исенко. Критической точкой стало компенсированное время второго тайма, когда Скрипник выпустил на поле усиление, а Ярослав Вишняк решил действовать по-старому.
Так или иначе, но окончательное нашествие "Колоса" было сдержано. Как бы ковалевцы не просили пенальти, Юрий Иванов был бескомпромиссным. Но полтавчане все же согласились на один зачетный пункт и едут домой с первой ничьей. У коуча хозяев поля должно появиться много вопросов к футболистам и к собственному тренерскому подходу.
фото: пресслужба ФК "Колос"
УПЛ. Десятый тур
07.10.2023. Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле – Юрий Иванов
"Колос" – "Ворскла" 0:0
"Колос": Фесюн — Черноморец, Бондаренко, Бурда — Милько, Демченко, Золотов, Емец, Безбородько (Попов 65), Мякушко (Ильин 65) — Болбат (Велетень 80)
"Ворскла": Исенко — Степанюк, Корниенко, Скляр, Пердута — Якубу (Крупский 77), Павлюк, Кане, Нестеренко (Бацула 90+1), Челядин — Сантана (Хрипчук 90+1)
Предупреждение: Скляр 89 — Демченко 49, Безбородько 64, Болбат 66, Велетень 90+6
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