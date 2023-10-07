  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Колос — Ворскла 0:0. Полтавцы согласились на компромисс
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Колос — Ворскла 0:0. Полтавцы согласились на компромисс

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Виктор Скрипник едет с Ковалевкой с первой ничьей в этом сезоне

УПЛ. Колос — Ворскла 0:0. Полтавцы согласились на компромисс

Любомир Сирский Автор UA-Футбол
Новина українською

Клуб из Ковалевки выходил на поле с тяжелой душой — семь матчей без побед. Ярослав Вишняк должен был хотя бы как-то зарядить свою команду на получение сверхважных трех очков. Но несколько больше фаворитизма прослеживалось в сторону подопечных Виктора Скрипника (победа над "Шахтером" была довольно мотивационной).

Дебют поединка прошел в тяжелой борьбе. Полтавчане играли очень активно и больше контролировали мяч, но не могли как следует выходить в атаку, поскольку "Колос" выстроил настоящую эшелонированную оборону и прессинговал. Поэтому игра преимущественно провисала в центре поля. Конечно, "Колос" также пытался в атаку, однако был недостаток и у игроков хозяев поля.

УПЛ. Колос — Ворскла 0:0. Полтавцы согласились на компромисс - изображение 1

В целом игра в первой 45-минутке не была слишком интенсивной из-за кучи борьбы и фолов. "Ворскляне" имели больше ударов в створ (момент Кане), а ковалевцы потеряли шанс открыть счет из-за попадания Безбородько в офсайд. Поэтому каждому тренеру нужно было что-то делать.

Однако суета на поле продолжилась и во втором тайме, зато скорости возросли. Каждая из команд продолжала обмениваться инициативой и искать подходы к воротам друг друга. Однако прострелов и остроты было больше у "Колоса", у которого за эту задачу отвечали центральные и фланговые защитники. Также имел свой шанс Ильин, а Болбат вообще пытался выпросить пенальти у Юрия Иванова. Однако после первых замен от Вишняка гости несколько оживились: Корниенко и Челядин также зашли в гости к воротам Фесюна (хотя и без какого-либо результата).

УПЛ. Колос — Ворскла 0:0. Полтавцы согласились на компромисс - изображение 2

В последние 15 минут нервы обеих команд достигли предела. Однако хозяева поля начали поджимать полтавчан к собственным воротам, создавать остроту и искать счастье на стандартах. Но где-то не хватило удачи, где-то спас Исенко. Критической точкой стало компенсированное время второго тайма, когда Скрипник выпустил на поле усиление, а Ярослав Вишняк решил действовать по-старому.

Так или иначе, но окончательное нашествие "Колоса" было сдержано. Как бы ковалевцы не просили пенальти, Юрий Иванов был бескомпромиссным. Но полтавчане все же согласились на один зачетный пункт и едут домой с первой ничьей. У коуча хозяев поля должно появиться много вопросов к футболистам и к собственному тренерскому подходу.

УПЛ. Колос — Ворскла 0:0. Полтавцы согласились на компромисс - изображение 3

фото: пресслужба ФК "Колос"

УПЛ. Десятый тур

07.10.2023. Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле – Юрий Иванов

"Колос" – "Ворскла" 0:0

"Колос": Фесюн — Черноморец, Бондаренко, Бурда — Милько, Демченко, Золотов, Емец, Безбородько (Попов 65), Мякушко (Ильин 65) — Болбат (Велетень 80)

"Ворскла": Исенко — Степанюк, Корниенко, Скляр, Пердута — Якубу (Крупский 77), Павлюк, Кане, Нестеренко (Бацула 90+1), Челядин — Сантана (Хрипчук 90+1)

Предупреждение: Скляр 89 — Демченко 49, Безбородько 64, Болбат 66, Велетень 90+6

По теме
yellow-arrow
Малиновский выйдет с первых минут на матч с Миланом
yellow-arrow
Полесье выходит на первое место, Днепр-1 уже седьмой. Результаты, расписание и таблица УПЛ
yellow-arrow
История середины таблицы. ЛНЗ - Александрия 0:0. Видеообзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) УПЛ Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Скачков Леонід (Рівне)
07.10.2023 в 19:08
Колгоспні Колос і Олександрія в цьому сезоні дуже слабенькі.Може через неврожай?)))Оператор декілька разів показував линочка Засуху...Він до цього часу ще не у війську?Цікаво,з якої причини?
Ответить
+1
0
Не чесний президент (Полтава)
07.10.2023 в 19:29
А у нього є бронежилет, в, значить - броня!!))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде