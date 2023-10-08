Скрипник: Мои игроки выходят не охранять кукурузу, а сражаться на футбольном поле

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал результат своих подопечных в матче против "Колоса".

“Две команды наиграли на ничью. Можем быть довольны ею. Первая ничья через пять месяцев. Мы сыграли на ноль, не уступали в единоборствах. То, что "Колос" в конце пытался длинными передачами доставлять мяч… Мои игроки тоже выходят не охранять кукурузу, а сражаться на футбольном поле", - сказал Скрипник.

В настоящее время "Ворскла" занимает восьмое место в чемпионате Украины, уступая четвертому "Черноморцу" тремя очками. Следующий матч полтавчане проведут 22 октября против "Полесья". Этот поединок будет домашним для команды Виктора Скрипника.