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Скрипник: Мои игроки выходят не охранять кукурузу, а сражаться на футбольном поле
Закономерная ничья против "Колоса"
Фото: Олександр Приходько
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал результат своих подопечных в матче против "Колоса".
“Две команды наиграли на ничью. Можем быть довольны ею. Первая ничья через пять месяцев. Мы сыграли на ноль, не уступали в единоборствах. То, что "Колос" в конце пытался длинными передачами доставлять мяч… Мои игроки тоже выходят не охранять кукурузу, а сражаться на футбольном поле", - сказал Скрипник.
В настоящее время "Ворскла" занимает восьмое место в чемпионате Украины, уступая четвертому "Черноморцу" тремя очками. Следующий матч полтавчане проведут 22 октября против "Полесья". Этот поединок будет домашним для команды Виктора Скрипника.
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