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Шаран: Непонятно было, почему мы проигрываем в тех поединках, в которых не заслуживаем этого
Наставник "Миная" об игре с "Рухом"
fcminaj.com
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал
"Эмоции, конечно, положительные, потому что после обидного поражения от "Оболони", ребята были подавлены, как и мы, и руководство. Сегодня я хотел увидеть боевой дух у "Миная", который присутствовал в предыдущих матчах. Непонятно было, почему мы проигрываем в тех поединках, в которых не заслуживаем этого. Да, были досадные ошибки отдельных людей, которые мы и сегодня тоже увидели. Однако все равно в коллективе мы вроде все правильно делаем, и ребята к работе относятся профессионально. Поэтому это очень важно, что сегодня мы получили 1 пункт с такой командой, как "Рух".
Команда боевая, команда молодая. Мы понимали, что не выдержим тот темп, который нам будут сегодня задавать, поэтому мы сыграли прагматично. Сыграли правильно в защите, перестроились на 2 центральных защитника. Я доволен тем отношением и самоотдачей, которая сегодня была", - рассказал наставник закарпатской команды.
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