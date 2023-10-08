  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаран: Непонятно было, почему мы проигрываем в тех поединках, в которых не заслуживаем этого
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: Непонятно было, почему мы проигрываем в тех поединках, в которых не заслуживаем этого

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Миная" об игре с "Рухом"

Шаран: Непонятно было, почему мы проигрываем в тех поединках, в которых не заслуживаем этого

fcminaj.com

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал нулевую ничью с львовским "Рухом" в рамках 10-го тура УПЛ.

"Эмоции, конечно, положительные, потому что после обидного поражения от "Оболони", ребята были подавлены, как и мы, и руководство. Сегодня я хотел увидеть боевой дух у "Миная", который присутствовал в предыдущих матчах. Непонятно было, почему мы проигрываем в тех поединках, в которых не заслуживаем этого. Да, были досадные ошибки отдельных людей, которые мы и сегодня тоже увидели. Однако все равно в коллективе мы вроде все правильно делаем, и ребята к работе относятся профессионально. Поэтому это очень важно, что сегодня мы получили 1 пункт с такой командой, как "Рух".

Команда боевая, команда молодая. Мы понимали, что не выдержим тот темп, который нам будут сегодня задавать, поэтому мы сыграли прагматично. Сыграли правильно в защите, перестроились на 2 центральных защитника. Я доволен тем отношением и самоотдачей, которая сегодня была", - рассказал наставник закарпатской команды.

По теме
yellow-arrow
Вернидуб: Были ошибки при построениях атаки, но мы вытерпели и победили
yellow-arrow
Кривбасс первый, Полесье второе, Черноморец - в топ-5. Результаты, расписание и таблица УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Кривбасс - Черноморец 1:0. Встречайте нового лидера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран Рух (Львов) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ ТБ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде