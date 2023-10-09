"Это игрок, который может взять игру на себя". Кобин назвал главную потерю Динамо

Бывший защитник сборной Украины Василий Кобин разобрал матч 10-го тура УПЛ "Полесья" против "Динамо", в котором киевляне уступили со счетом 2:3.

"Если "Динамо" хочет бороться за звание чемпиона, оно должно решать свои проблемы. Нельзя сказать, что Сирота или Попов - плохие защитники. Один чемпион мира, другой на молодежном уровне добивался значительных результатов. То есть, квалификация этих защитников достаточно высока.

Почему команда так много пропускает, это уже вопрос к тренерскому штабу. Где-то нужно больше поработать над командными действиями в обороне.

Трудно переоценить роль Андрея Ярмоленко в команде. Он вернулся для того, чтобы получить чемпионство. Об этом открыто говорил и он, и президент клуба. Действительно, это потеря, потому что Ярмоленко - это индивидуально сильный игрок, который может взять игру на себя, как это было, когда команда играла вничью. Его не хватает", - сказал Кобин в комментарии Telegram-каналу "УПЛ-ТВ".