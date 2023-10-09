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Приходько: Счастлив, что удалось вернуть должок Черноморцу

Премьер-лига
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"Кривбасс" одержал победу над одесским клубом

Приходько: Счастлив, что удалось вернуть должок Черноморцу

Фото: fckryvbas.com

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Полузащитник "Кривбасса" Клим Приходько поделился эмоциями после домашней победы в 10 туре УПЛ над "Черноморцем" (1:0)

- Клим, поздравляем с победным голом и положительным результатом. Как прокомментируешь игру?

- Очень счастлив, что удалось победить и вернуть "должок" "Черноморцу". Рад, что забил важный гол с пенальти, который принес команде три очка.

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- Ты теперь штатный пенальтист "Кривбасса"?

- Это было указание тренеров на теоретическом занятии. Сказали, в случае пенальти я пробиваю первым, потом за мной идет Вакулко. Но его не было, поэтому я без сомнений взял мяч и пошел пробивать.

- Сегодня не было нескольких основных игроков: Хомченовского, Илича. Насколько тяжело было без них?

- Да, было тяжело, но мы - единая команда. Каждый футболист "Кривбасса" хочет выходить на поле и доказывать, что хочет играть в основе. Поэтому, если мы выиграли, то это очень хорошо. Ребята, которые не смогли сегодня сыграть, были на матче и поддержали нас. Это футбол, это жизнь.

- Сейчас "Кривбасс" возглавил таблицу. Не сыграет ли этот факт с командой злую шутку?

- Нет, надо продолжать в том же духе. Если будем играть так и дальше, то сможем закрепиться на высоких местах, - сказал Приходько.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) Клим Приходько
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Источник:
fckryvbas.com

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