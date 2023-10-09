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Приходько: Счастлив, что удалось вернуть должок Черноморцу
"Кривбасс" одержал победу над одесским клубом
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Клим Приходько поделился эмоциями после домашней победы в 10 туре УПЛ над "Черноморцем" (1:0)
- Клим, поздравляем с победным голом и положительным результатом. Как прокомментируешь игру?
- Очень счастлив, что удалось победить и вернуть "должок" "Черноморцу". Рад, что забил важный гол с пенальти, который принес команде три очка.
- Ты теперь штатный пенальтист "Кривбасса"?
- Это было указание тренеров на теоретическом занятии. Сказали, в случае пенальти я пробиваю первым, потом за мной идет Вакулко. Но его не было, поэтому я без сомнений взял мяч и пошел пробивать.
- Сегодня не было нескольких основных игроков: Хомченовского, Илича. Насколько тяжело было без них?
- Да, было тяжело, но мы - единая команда. Каждый футболист "Кривбасса" хочет выходить на поле и доказывать, что хочет играть в основе. Поэтому, если мы выиграли, то это очень хорошо. Ребята, которые не смогли сегодня сыграть, были на матче и поддержали нас. Это футбол, это жизнь.
- Сейчас "Кривбасс" возглавил таблицу. Не сыграет ли этот факт с командой злую шутку?
- Нет, надо продолжать в том же духе. Если будем играть так и дальше, то сможем закрепиться на высоких местах, - сказал Приходько.
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