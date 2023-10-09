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Филиппов: Присутствие Цыганкова помогло быстрой адаптации Довбика в Жироне

Премьер-лига
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Украинский форвард - об игре своего предшественника

Филиппов: Присутствие Цыганкова помогло быстрой адаптации Довбика в Жироне

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов прокомментировал свое решение о трансфере в "Днепр-1".

- Предложение "Днепра-1" не вызвало удивления? Долго думали?

- Если скажу, что быстро принял решение, то это будет ложью. Потому что вы знаете, какая ситуация в стране, и надо было хорошо подумать над всеми моментами.

- Болельщики надеются, что вы замените Довбика. Чувствуете ответственность перед ними?

- Я чувствую ответственность перед всем клубом "Днепр-1", поэтому моя задача на каждой тренировке и игре отдавать всего себя и хорошо сделать свою работу.

- Что думаете о Довбике, которого вы заменили? Как вам его старт в "Жироне"?

- Артем проделал отличную работу в "Днепре-1", а потому заслуженно пошел на повышение в топовый чемпионат и очень сильную команду. Желаю ему удачи и пусть "Жирона" станет трамплином в более сильный клуб. Видно, что он в хорошей форме, быстро нашел общий язык с партнерами на поле, а также помогло присутствие Вити Цыганкова, что было важно.

- Какие еще предложения были летом?

- Предложения были, но уже нет смысла о них сейчас рассказывать, - сказал Филиппов.

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В статье: Александр Филиппов СК Днепр-1
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