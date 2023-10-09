Сенсация от "полещуков", успехи ветеранов, и снова Буяльский. Символическая сборная 10-го тура УПЛ

10-й тур УПЛ не был богатым на голы, хотя не обошлось без сенсаций. "Полесье" в невероятно интересном матче смогло окончательно взломать оборону киевского "Динамо" и победить, "Днепр-1" уверенно одолел "Верес", а "Оболонь" и "Кривбасс" одержали минимальные победы над "Металлистом 1925" и "Черноморцем" соответственно. Еще три матча закончились нулями на табло — "ЛНЗ" - "Александрия", "Колос" - "Ворскла" и "Рух" - "Минай". Поединок между "Зарей" и "Шахтером" был перенесен по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, который обсудил этот вопрос лично с представителями обоих клубов.

И следующие футболисты вошли в нашу сборную тура:

Вратарь: Евгений Волынец ("Днепр-1")

"Первый номер" днепрян продолжает показывать стабильную игру после возвращения в игру. На этот раз Евгений снова отстоял "на ноль", раз за разом спасая свои владения и помог команде одержать уверенную победу над "Вересом".

Левый защитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")

Как и в предыдущих матчах, один из лучших легионеров нашего чемпионата был особенно заметен на левом фланге. Иван Дибанго активно прогрессирует и демонстрирует невероятную работоспособность, поэтому он удачно расправлялся со скоростными футболистами "Черноморца". Он выполнил разрезные передачи и навесы, один из которых едва не завершился голом Приходько в дебюте поединка.

Центральный защитник: Сергей Логинов ("Александрия")

Центрбек "желто-черных" должен был пропустить более месяца из-за травмы и это негативно повлияло на глубину обороны. Однако возвращение Логинова в основной состав помогло в последнем матче против "ЛНЗ". Благодаря уверенным действиям защитника, ни Хобленко, ни Прядун так и не смогли отличиться результативными действиями. Именно поэтому Логинов и завоевывает место в нашей сборной тура.

Центральный защитник: Эдуард Сарапий ("Днепр-1")

Эксперименты Юрия Максимова вновь вернули связку Сваток-Сарапий на поле. Однако это имело смысл: днепряне не пропустили от "Вереса" и имели постоянную поддержку в виде конструктивных действий. Именно Сарапий является автором ассиста на Филиппова, который эффектно забил свой дебютный гол за "спортклубовцев". Также Эдуард не гнушался и личной угрозой: сначала он проверил Евгения Паста прямым ударом со штрафного, а затем неоднократно подключался на подачи в штрафную "волков".



Правый защитник: Игорь Пердута (“Ворскла”)

Матч в Ковалевке был невероятно тяжелым для полтавчан и требовал от них постоянного наблюдения за выносливыми игроками атакующего звена. Однако правый латераль "Ворсклы" выдержал это давление и даже спас ворота своей команды в одном из моментов. Именно он вынес мяч с линии после замыкания стандарта от Милько. За трудолюбие — место в нашем списке.

Центральный полузащитник: Клим Приходько (“Кривбасс”)

Из-за заполненного лазарета Юрий Вернидуб ощутимо перетасовал среднюю линию. Однако это было на удивление эффективно, ведь Клим Приходько был едва ли не самой большой угрозой для Варакуты. Уже в дебюте поединка центрхав мог удачно замыкать подачу от Дибанго, но результативным было пенальти, которое заработал Кузык. Этот гол оказался победным и вывел "Кривбасс" в промежуточные лидеры УПЛ.

Левый вингер: Бени Макуана (“Полесье”)

Конголезец стал одним из героев матча с "Динамо", помог Будкивскому и Козаку забить решающий гол. Также Макуана мог дважды забивать самостоятельно (но помешал Бущан) и постоянно держал в напряжении Тымчика и Дячука. Поэтому место в нашей сборной тура вполне заслуженное.

Атакующий полузащитник: Виталий Буяльский ("Динамо")

Капитан "бело-синих" снова отмечается результативными действиями. Дубль Буяльского свидетельствует о том, что он был единственным в составе "Динамо", кто действительно беспокоился за результат и кому было стыдно за игру остальной команды. Чего только стоит его флеш-интервью после матча, которое было полным эмоций. Он попадает в наш список именно из-за воли к победе.

Правый вингер: Артём Козак (“Полесье”)

Матч против киевлян был тестом на зрелость для выпускника академии "Динамо". Он мог забивать уже в первые минуты после лихого сброса от Ариелсона, постоянно включался в атаки и выполнял стандарты (именно с его подачи от углового флажка забил Будковский). За это форвард отдал подыгрыш в штрафной площадке "динамовцев", после его Артем забил победный гол на 70-й минуте поединка.

Форвард: Филипп Будковский (“Полесье”)

Выход на поле бывшего игрока "Десны" стал началом конца для "Динамо". Ему хватило всего четырех минут, чтобы откликнуться на подачу с углового и уничтожить все наработанное киевлянами в течение матча (опустим здесь рикошет от Бражко). В тот вечер в Житомире победили те, кто был действительно сильнее, и Будковский приложился к положительному результату.

Форвард: Игорь Краснопир (“Оболонь”)

95-й номер "пивоваров" стал настоящим героем матча, забив единственный гол, который принес сверхважные 3 очка. Конечно, Краснопир мог делать хотя бы дубль, но еще есть время для подправки реализации. И все же поздравляем Игоря с попаданием в нашу сборную тура.

Главный тренер: Юрий Калитвинцев (“Полесье”)

Бывший звездный полузащитник "Динамо" смог по-настоящему удивить тех, кто его хорошо знал. Калитвинцев сумел перестроить стартовый состав и приберечь топовых игроков для замен. И похоже, этот подход к делу сработал. Футболисты показали класс, дважды отыгрываясь и продолжая атаковать ворота Бущана даже в меньшинстве. Матч в Житомире стал наивысшим достижением "полещуков" после выхода в УПЛ и за это мы награждаем Юрия Николаевича званием тренера тура.

Запасные: Бандура ("Минай"), Мединский ("Оболонь"), Бурда ("Колос"), Немчанинов ("Минай"), Кузык ("Кривбасс"), Милько ("Колос"), Крушинский ("Полесье"), Кушниренко ("Полесье"), Плюман ("Рух"), Квасница ("Рух"), Филиппов ("Днепр-1")