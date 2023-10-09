Баранка о телепуле: Украинский футбол – хороший продукт. Итальянцы говорят, что они были бы рады увидеть матч из Украины

Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка рассказал высказался о телепуле и украинском футбольном продукте в целом.

– Я думаю, что особенно сейчас украинский футбол – это хороший продукт, потому что война дает хорошую видимость. Я слушаю людей, итальянцев, из других стран, что они говорят об украинском футболе, что они были бы рады увидеть футбольный матч из Украины, "Шахтера", "Динамо" или другого клуба.

Я приведу самый четкий пример из своей жизни. 10 лет назад я начал работать с Ла Лигой. Я работал над добродетелью в Ла Лиге. В первый раз, когда я приехал встретиться с [Хавьером] Тебасом, у Ла Лиги не было офиса. Она была в ситуации, которую вы себе не представляете. У них был какой-то старый офис в каком-то старом здании. Наверху была какая-то квартира, а снизу у них был офис. И у них не было пула телевизионных прав. И можете представить, как изменилась Ла Лига после того, как у них появился телепул и им стало не плевать?

Конечно, это другое, мы говорим о разных продуктах. Но пока не будет соглашения по телевизионным правам, украинскому футболу будет невозможно расти. Это необходимое условие для хорошего продукта. Одинаковый продукт для всех, а не один на ютубе, друг на одном сайте, один – еще на другом. Потому что это будет толчком для роста украинского футбола.

Сейчас соглашения не достигают, потому что имеют совершенно разные интересы. И потому, что вы не думаете о будущем, вы думаете только о сегодня. Они думают о завтрашнем матче. Надо думать о будущем.

– На самом деле я был немного удивлен, когда вы сказали, что есть спрос за границей на просмотр украинского футбола. Потому что для меня, если читать зарубежные медиа, украинский футбол – это более жалостливая история. Но я лично сомневаюсь, что многие заинтересованы смотреть, скажем, "Верес" – "Кривбасс".

– Я объясню вам, как это сейчас работает, что в футболе смотрят или не смотрят. Это ставки. Если есть что-то, на что я могу поставить – это повысит стоимость беттинговых прав, таким образом повысив доход для клуба. Это самая ценная вещь, которая здесь есть.

И у людей и до войны, но сейчас особенно из-за войны, есть такое настроение – ставить на команду из Украины, на украинский чемпионат. В этом ценность.

Две вещи должны идти рядом: трансляции для нужд беттинга и телеправа. И продукты растут вместе. Потому что для людей, которые ставят в Италии, в Испании, "Минай" и "Оболонь", если играют вечером в пятницу – это то же, что "Реал" – "Барселона" Ничего не меняется, поверьте мне.