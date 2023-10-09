Журналист: В одном из последних туров к судьям после матча подошли представители ТЦК и попросили показать документы

Журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал об одном интересном недавнем случае в украинском футболе.

"В одном из последних туров после матча, в котором, скажем так, были противоречивые судейские решения, но они были и в ту сторону, и в другую, и вообще нельзя говорить, что хозяйская команда сильно пострадала. К судьям, которые шли в раздевалку, подошел представитель хозяйской команды и сказал: "друзья, вы там не сильно торопитесь. К вам подойдут люди и поговорят с вами".

Судьи спросили: "какие люди?" "Представители государственных инстанций" – ответили им. Судьи приходят в раздевалку. У них выключена горячая вода, то есть помыться невозможно. И в раздевалке или в раздевалке с ними начинают общаться представители ТЦК из того города, где они играют.

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Говорят: "покажите, пожалуйста, свои документики, военные обязательно, бумаги – что у вас есть". Хорошо, что кое-кто из судей, в частности, судей ВАР, преподаватель, то есть он не попадает под этот момент. Инспектор или делегат матча встал на их защиту, мол, что вы делаете?

С одной стороны, прикольная креативная мысль. Кто плохо отсудил – под Бахмут сразу. Довести судью до такого состояния, чтобы он после матча сказал: "я там эту карточку наклеил, можно я в ТРО уйду?" Что происходит, куда мы возвращаемся? Это даже не 90-е годы, это какие-то 30-е годы прошлого столетия.

Я сознательно не назвал сегодня клуб, занимающийся этим. Хотя в футбольном мире, я уверен, об этом знают почти все. Если я назову клуб, то это будет шок-контент умноженный на 2. У меня просьба к представителям клубов: вы хотели собираться 17 октября, посмотреть футбольчик, матч сборной. Очень вас прошу: спросите президента этого клуба: "Вы в курсе того, что там делают ваши подчиненные? Вы давали такие приказы? Они не слишком стараются, не перебарщивают? Что вы делаете? Это нормально? Это ненормально" – сказал Спиваковский.