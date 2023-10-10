Борячук: После паузы в чемпионате хотим наладить реализацию

Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук прокомментировал, почему команде не удается забить уже в трех календарных матчах подряд.

"Прежде всего, следует сказать, что у наших последних оппонентов - "Колоса", "Днепра-1" и "Оболони" надежная оборона. Но мы не снимаем с себя вины. Ведь голевые моменты создавали, а вот их реализация - хромала. Значит надо еще больше работать над завершающей стадией атаки.

Это хорошо, что сейчас в чемпионате перерыв, будет возможность все проанализировать. Надеюсь, что после возобновления соревнований с прицелом уже все будет в порядке", - сказал Борячук.