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Борячук: После паузы в чемпионате хотим наладить реализацию
Безголевая серия харьковчан в УПЛ длится три матча подряд
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук прокомментировал, почему команде не удается забить уже в трех календарных матчах подряд.
"Прежде всего, следует сказать, что у наших последних оппонентов - "Колоса", "Днепра-1" и "Оболони" надежная оборона. Но мы не снимаем с себя вины. Ведь голевые моменты создавали, а вот их реализация - хромала. Значит надо еще больше работать над завершающей стадией атаки.
Это хорошо, что сейчас в чемпионате перерыв, будет возможность все проанализировать. Надеюсь, что после возобновления соревнований с прицелом уже все будет в порядке", - сказал Борячук.
Пока что "Металлист 1925" занимает в чемпионате УПЛ 11 место, набрав 11 очков.
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