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Капитан Полесья - об Усика: Будковскому надо быть осторожным, у него появился сильный конкурент
И речь не про бокс, а про футбол
polissyafc.com
Капитан "
– Александр Денисов нам говорил, что после матча Усик заходил в раздевалку. Что он вам говорил?
– Саша нас поздравил и подбодрил. Он – наш талисман, приехал на фарт. Его присутствие на трибунах гнало нас вперед, поэтому он тоже присоединился к победе над "Динамо". Усик – профессионал своего дела и когда общается с нами, то мы учимся его подходу к тренировкам и делаем выводы. Для нас большой плюс, что Саша – член нашей команды.
– Усик случайно не говорил, когда сыграет за "Полесье" в официальном матче?
– Сказал, что пока не готов. Он недавно провел бой с Дюбуа и скоро начнет готовиться к Фьюри. Возможно, после боя с британцем он за нас сыграет. Он очень сильно этого хочет, но все будет зависеть от его графика и здоровья.
– Какой Усик как футболист?
– Для своего роста и веса он очень в приличном состоянии. Меня приятно удивляет, когда вижу, как он тренируется. Саша играл на Winter Cup на позиции форварда, и довольно неплохо себя проявил, поэтому Будковскому надо быть осторожным, у него появился сильный конкурент.
– Усик подарил Бойко памятную футболку, а вам, как герою матча, что-то презентовал?
– Не знаю, что у них там был за диалог, но мне ничего не подарил.
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