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УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матча 1-го тура Днепр-1 - Ворскла
Пора доигрывать перенесенные матчи
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Дирекция
Поединок состоится в среду, 25 октября. Время начала матча будет известно позднее.
Напомним, что изначально поединок должен был состояться еще в конце июля, однако был перенесен из-за участия обеих команд в квалификации еврокубков.
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Источник:УПЛ
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