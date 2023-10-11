УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матча 1-го тура Днепр-1 - Ворскла

Дирекция УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матч 1-го тура чемпионата, в котором "Днепр-1" примет "Ворсклу".

Поединок состоится в среду, 25 октября. Время начала матча будет известно позднее.

Напомним, что изначально поединок должен был состояться еще в конце июля, однако был перенесен из-за участия обеих команд в квалификации еврокубков.