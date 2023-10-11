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УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матча 1-го тура Днепр-1 - Ворскла

Премьер-лига
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Пора доигрывать перенесенные матчи

УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матча 1-го тура Днепр-1 - Ворскла

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матч 1-го тура чемпионата, в котором "Днепр-1" примет "Ворсклу".

Поединок состоится в среду, 25 октября. Время начала матча будет известно позднее.

Напомним, что изначально поединок должен был состояться еще в конце июля, однако был перенесен из-за участия обеих команд в квалификации еврокубков.

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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