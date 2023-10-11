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Директор УПЛ: Есть предварительная договоренность, что видеоразбор матчей от Комитета арбитров, будет общедоступен
Состоялась онлайн-встреча между клубами и представителями Комитета арбитров УАФ
uaf.ua
Директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что обсуждалось на онлайн-встрече между клубами и представителями Комитета арбитров УАФ, в которой приняли участие руководитель комитета Лучано Лучи и главный эксперт по арбитражу Никола Риццоли.
"Участники совещания рассмотрели и проанализировали ситуации за предыдущие туры, по которым у клубов возникали замечания и вопросы. Разговор был откровенный, конструктивный, все остались довольны и поблагодарили за эту работу.
Также клубы высказали пожелание, чтобы работа Комитета арбитров была более открытой. Предварительно достигнута договоренность, что видеоразбор матчей, который проводится Комитетом Арбитров, будет доступен на официальных ресурсах Комитета", – сказал Дикий.
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