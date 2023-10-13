Журналист назвал российский клуб, куда может перейти игрок-беглец из Шахтера

Появились новые детали касательно загадочного исчезновения полузащитника "Шахтера" U-19 Александр Роспутько.

Хавбек не вернулся с командой в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена" (2:1) и переехал в Россию.

Как пишет украинский журналист Владимир Зверов, 19-летний хавбек действительно находится на территории страны-агрессора. По его информации, футболиста "очень ждала "Звезда" Санкт-Петербург", которая выступает в третьем дивизионе чемпионата России.

Ранее игрок поудалял все свои записи в социальных сетях.

Роспутько – воспитанник академии "Шахтера", где начал выступления в U-9. Александр становился чемпионом Украины с U-14 (2018), U-15 (2019) и U-17 (2021).