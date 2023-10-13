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Журналист назвал российский клуб, куда может перейти игрок-беглец из Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Новая "звезда"

Журналист назвал российский клуб, куда может перейти игрок-беглец из Шахтера

Фото: facebook com theukrfootball

Новина українською

Появились новые детали касательно загадочного исчезновения полузащитника "Шахтера" U-19 Александр Роспутько.

Хавбек не вернулся с командой в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена" (2:1) и переехал в Россию.

Как пишет украинский журналист Владимир Зверов, 19-летний хавбек действительно находится на территории страны-агрессора. По его информации, футболиста "очень ждала "Звезда" Санкт-Петербург", которая выступает в третьем дивизионе чемпионата России.

Ранее игрок поудалял все свои записи в социальных сетях.

Роспутько – воспитанник академии "Шахтера", где начал выступления в U-9. Александр становился чемпионом Украины с U-14 (2018), U-15 (2019) и U-17 (2021).

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В статье: Шахтер (Донецк) Шахтер U19 (Донецк) война с россией
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Комментарии (1)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
13.10.2023 в 13:03
Якщо це виявиться правдою, то це просто ідеальний кандидат до медичного підручника. Мають назвати на його честь якусь ступінь розумової відсталості, щось на кшталт синдрома Дауна.
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