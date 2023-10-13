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Журналист назвал российский клуб, куда может перейти игрок-беглец из Шахтера
Новая "звезда"
Фото: facebook com theukrfootball
Появились новые детали касательно загадочного исчезновения полузащитника "Шахтера" U-19 Александр Роспутько.
Хавбек не вернулся с командой в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена" (2:1) и переехал в Россию.
Как пишет украинский журналист Владимир Зверов, 19-летний хавбек действительно находится на территории страны-агрессора. По его информации, футболиста "очень ждала "Звезда" Санкт-Петербург", которая выступает в третьем дивизионе чемпионата России.
Ранее игрок поудалял все свои записи в социальных сетях.
Роспутько – воспитанник академии "Шахтера", где начал выступления в U-9. Александр становился чемпионом Украины с U-14 (2018), U-15 (2019) и U-17 (2021).
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