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Исполняющим обязанности тренера Шахтера, вероятно, станет Дарио Срна, - СМИ
Пока не найдут нового тренера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий "Шахтер"
Первым кандидатом на пост главного тренера СМИ назвали хорватского тренера Ивана Леко, который сейчас возглавляет "Хайдук".
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В то жен время, по информации "Трибуны", пока горняки официально не найдут нового наставника, руководить командой будет Дарио Срна. Он будет временным исполняющим обязанности тренера команды.
На данный момент "горняки" идут на третьем месте в турнирной таблице.
Патрик ван Леувен возглавил "горняков" перед началом текущего сезона после успешного года в луганской "Заре". Интересно, что нидерландец заменил Игора Йовичевича, который выиграл с "Шахтером" чемпионат и дошел до 1/8-й финала Лиги Европы.
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