Исполняющим обязанности тренера Шахтера, вероятно, станет Дарио Срна, - СМИ

Донецкий "Шахтер" отправил в отставку главного тренера команды Патрика ван Леувена.

Первым кандидатом на пост главного тренера СМИ назвали хорватского тренера Ивана Леко, который сейчас возглавляет "Хайдук".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В то жен время, по информации "Трибуны", пока горняки официально не найдут нового наставника, руководить командой будет Дарио Срна. Он будет временным исполняющим обязанности тренера команды.

На данный момент "горняки" идут на третьем месте в турнирной таблице.

Патрик ван Леувен возглавил "горняков" перед началом текущего сезона после успешного года в луганской "Заре". Интересно, что нидерландец заменил Игора Йовичевича, который выиграл с "Шахтером" чемпионат и дошел до 1/8-й финала Лиги Европы.