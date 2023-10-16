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Исполняющим обязанности тренера Шахтера, вероятно, станет Дарио Срна, - СМИ

Премьер-лига
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Пока не найдут нового тренера

Исполняющим обязанности тренера Шахтера, вероятно, станет Дарио Срна, - СМИ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" отправил в отставку главного тренера команды Патрика ван Леувена.

Первым кандидатом на пост главного тренера СМИ назвали хорватского тренера Ивана Леко, который сейчас возглавляет "Хайдук".

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В то жен время, по информации "Трибуны", пока горняки официально не найдут нового наставника, руководить командой будет Дарио Срна. Он будет временным исполняющим обязанности тренера команды.

На данный момент "горняки" идут на третьем месте в турнирной таблице.

Патрик ван Леувен возглавил "горняков" перед началом текущего сезона после успешного года в луганской "Заре". Интересно, что нидерландец заменил Игора Йовичевича, который выиграл с "Шахтером" чемпионат и дошел до 1/8-й финала Лиги Европы.

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В статье: Дарио Срна Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
16.10.2023 в 17:14
Интересно хватит ли духа у Срны возглавить Шахтер, не обладая никаким тренерским опытом, еще перед матчем с Барсой
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