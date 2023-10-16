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Цыганык: Срна реально очень хотел поработать с Шахтером. Разговоры о его назначении ходили еще после Каштру
Посмотрим, что из этого выйдет
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Украинский журналист и комментатор высказался об увольнении главного тренера "Шахтера" Патрика ван Леувена и
"Срна реально очень хотел поработать с командой. Был разговор еще перед Де Дзерби, после Каштру, что Дарио Срна может возглавить "Шахтер", а его помощником мог быть Игорь Йовичевич. Была такая история, были такие переговоры.
Йовичевич к тому времени уже был главным тренером ("Динамо" Загреб, - прим.) и не хотел работать помощником. Он остался в Хорватии, тем более что у него были перспективы возглавить первую команду.
Уже тогда было разговор, что Срна может возглавить "Шахтер" после Каштра. Тогда удалось все же договориться с Де Дзерби. Было принято решение, что это более перспективный момент. Срна будет учиться за Де Дзерби, попытаться получить определенную квалификацию. Де Дзерби потом уедет, а Срна станет главным тренером", – сказал Цыганик.
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