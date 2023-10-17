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"На старт". Источник намекает на работу Шовковского главным тренером в Динамо
Киевлян ожидают перемены
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" может произвести изменения на тренерском мостике команды. Об этом намекнул известный Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
Источник опубликовал фото помощника Мирчи Луческу Александра Шовковского на первом плане, сопроводив его короткой подписью: "На старт...".
Контракт Луческу с киевским клубом истекает летом 2024 года. Также стоит напомнить, что весной Шовковский подменял румына, который находился на больничном.
Ранее "Динамо" впервые за 18 лет осталось без еврокубковой осени, вылетев из Лиги конференций. Также киевляне впервые за 11 лет не смогли пройти в четвертьфинал Кубка Украины.
В турнирной таблице чемпионата команда занимает 6-е место, имея три игры в запасе.
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